Pasta e cavolo nero

Ingredienti
400 grammi di pasta
600 grammi di cavolo nero
150 grammi di guanciale
Olio EVO q.b.
1 peperoncino fresco
1 spicchio di aglio
Parmigiano grattugiato q.b.
Sale q.b.
Procedimento
Il cavolo nero è una verdura tipica del periodo invernale, molto spesso viene usata come contorno o nelle zuppe, ma quella che invece vi propongo è una ricetta che lo unisce alla pasta, molto veloce da preparate e adatta alla basse temperature della stagione fredda.
La prima cosa da fare è quella di pulire il cavolo, privandolo delle parti di foglia più dure e lavarlo accuratamente, per eliminare eventuali residui di terra; poi, lo tagliamo in modo grossolano con un coltello.
In una padella mettiamo il guanciale tagliato a striscette e lo facciamo diventare croccante senza aggiungere altro, così come si fa per la carbonara.
Quando il guanciale sarà diventato croccante lo togliamo dalla padella con una schiumarola e lo mettiamo momentaneamente da parte.
Nella stessa padella mettiamo dell’olio, uno spicchio d’aglio tagliato in due e il peperoncino fresco spezzettato anche questo in modo grossolano.
Appena aglio e peperoncino prendono colore aggiungiamo il cavolo e regoliamo di sale.
La cottura non deve essere molto lunga, una decina di minuti circa; aggiungiamo un bicchiere di acqua calda o un paio di mestoli di acqua di cottura della pasta e copriamo facendo stufare a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto.
Lessiamo la pasta in abbondante acqua salata e la scoliamo al dente.
Va bene qualsiasi formato corto, personalmente preferisco i fusilli, ma vanno bene penne, pennette o quello che più ci piace.
Facciamo saltare la pasta in padella con il cavolo allungando un altro mestolo di acqua di cottura e un filo di olio.
A fuoco spento uniamo con il guanciale che avevamo messo da parte.
Impiattiamo e completiamo con una spolverata di parmigiano grattugiato.
Abbiniamo un nero d’Avola.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.