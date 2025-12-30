Pasta e cavolo nero

Ingredienti

400 grammi di pasta

600 grammi di cavolo nero

150 grammi di guanciale

Olio EVO q.b.

1 peperoncino fresco

1 spicchio di aglio

Parmigiano grattugiato q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Il cavolo nero è una verdura tipica del periodo invernale, molto spesso viene usata come contorno o nelle zuppe, ma quella che invece vi propongo è una ricetta che lo unisce alla pasta, molto veloce da preparate e adatta alla basse temperature della stagione fredda.

La prima cosa da fare è quella di pulire il cavolo, privandolo delle parti di foglia più dure e lavarlo accuratamente, per eliminare eventuali residui di terra; poi, lo tagliamo in modo grossolano con un coltello.

In una padella mettiamo il guanciale tagliato a striscette e lo facciamo diventare croccante senza aggiungere altro, così come si fa per la carbonara.

Quando il guanciale sarà diventato croccante lo togliamo dalla padella con una schiumarola e lo mettiamo momentaneamente da parte.

Nella stessa padella mettiamo dell’olio, uno spicchio d’aglio tagliato in due e il peperoncino fresco spezzettato anche questo in modo grossolano.

Appena aglio e peperoncino prendono colore aggiungiamo il cavolo e regoliamo di sale.

La cottura non deve essere molto lunga, una decina di minuti circa; aggiungiamo un bicchiere di acqua calda o un paio di mestoli di acqua di cottura della pasta e copriamo facendo stufare a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto.

Lessiamo la pasta in abbondante acqua salata e la scoliamo al dente.

Va bene qualsiasi formato corto, personalmente preferisco i fusilli, ma vanno bene penne, pennette o quello che più ci piace.

Facciamo saltare la pasta in padella con il cavolo allungando un altro mestolo di acqua di cottura e un filo di olio.

A fuoco spento uniamo con il guanciale che avevamo messo da parte.

Impiattiamo e completiamo con una spolverata di parmigiano grattugiato.

Abbiniamo un nero d’Avola.

Buon appetito!