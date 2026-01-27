Pasta con lupini e cozze a modo mio

Ingredienti

400 grammi di pasta

500 grammi di lupini di mare

500 grammi di cozze

500 grammi di pomodorini

2 spicchi d’aglio

Mezzo bicchiere di vino bianco

Peperoncino piccante q.b.

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Olio EVO q.b.

Procedimento

Di solito i piatti con i frutti di mare sono considerati estivi, questa ricetta, a metà tra una zuppa e un primo, offre la possibilità di prepararli in modo più adatto alla stagione invernale e con temperature più rigide.

Innanzitutto, puliamo con cura cozze e lupini, dopo aver tenuto per qualche ora questi ultimi a spurgare per eliminare eventuali residui di sabbia.

In una pentola cominciamo a far scaldare dell’olio per poi mettere a rosolare gli spicchi d’aglio tagliati a metà e il peperoncino.

L’aglio potete anche toglierlo, ma, in questo caso, se non vi disturba, meglio lasciarlo.

Mettiamo ad aprire le cozze, coprendo con un coperchio, poi le togliamo con una schiumarola, lasciando tutto il liquido nella pentola, per poi fare la stessa cosa con i lupini. Preferisco sempre far aprire separatamente i molluschi.

Ne rimettiamo in pentola alcuni, il resto sgusciamo tutto mettendo da parte e facendo attenzione a non sprecare eventuali liquidi residui.

Versiamo il vino bianco e lasciamo sfumare.

A questo punto possiamo aggiungere i pomodorini tagliati in pezzi piccoli.

Li lasciamo appassire per poi allungare acqua a sufficienza per cuocere la pasta, che caliamo quando si sarà raggiunto il bollore, regolando di sale.

Naturalmente, va usato un formato corto, calamarata, ma anche tubetti o tubettoni.

Quando mancano un paio di minuti alla cottura completa rimettiamo dentro cozze e lupini sgusciati per lasciare ulteriormente insaporire.

La pasta deve restare brodosa, se si asciuga troppo aggiungiamo altra acqua.

A fuoco spento finiamo con del prezzemolo tritato e olio a crudo, impiattiamo e serviamo calda.

Accompagniamo con un Gavi di Gavi.

Buon appetito!