Passione: il motus animi che muove il mondo

La natura umana, per sua eccellenza, esprime nelle proprie azioni quel moto interiore che funge da ispirazione e spinta verso il compimento di atti di valenza sociale, politica e relazionale.

Questo impulso invisibile ma potentissimo, che affiora nel gesto del singolo così come nelle svolte collettive, è stato oggetto di riflessione per secoli.

È il motus animi, quel movimento profondo dell’animo che origina l’istinto, l’azione, la decisione. L’interrogativo su come nasca tale inclinazione, su quale sia l’origine di questa forza propulsiva che trascende la razionalità pura, ha attraversato il pensiero filosofico, la letteratura e la scienza dell’uomo.

Eppure, la Storia, nella sua complessità e nelle sue evoluzioni, ci fornisce numerosi esempi interpretativi, giungendo tuttavia a conclusioni non sempre univoche né definitive.

Cosa spinge l’individuo a creare, a distruggere, a fondare imperi o a sacrificarli per un ideale? Cosa muove lo spirito del rivoluzionario, l’estro del genio, l’impeto del martire o la visione dell’innovatore?

La risposta, spesso, si condensa in una sola parola: passione. È questa forza emotiva, ambivalente e inafferrabile, che, più di ogni altra, ha influenzato il corso della storia, ispirato filosofi, guidato scoperte scientifiche, movimenti artistici e sociali.

Il trasporto dell’animo è tanto una scintilla creativa quanto un fuoco distruttivo. È tensione vitale e, al contempo, minaccia di disgregazione. È, in definitiva, ciò che ci rende pienamente umani.

Il termine stesso, nella sua radice latina patior, significa soffrire, sopportare, sentire profondamente.

La passione, dunque, è una condizione esistenziale di vulnerabilità e di dedizione assoluta. Proprio perché essa implica un coinvolgimento totale dell’essere è stata storicamente la forza che ha animato nel bene e nel male i grandi snodi della civiltà.

Dalla lotta per la libertà alla creazione artistica, dalle rivoluzioni politiche ai sacrifici individuali, tutto ciò che ha profondamente segnato la storia dell’umanità reca in sé l’impronta di questa intensità emotiva e spirituale.

Si pensi, ad esempio, alla Rivoluzione Francese, che non fu soltanto il prodotto di fratture economiche e sociali, ma anche il risultato di una febbre collettiva per l’uguaglianza e la libertà.

I rivoluzionari, ispirati dagli ideali illuministi, si lasciarono travolgere da un fervore che li spinse a sovvertire l’ordine costituito, fino agli eccessi del Terrore. In Robespierre ardeva la fiamma della virtù civica, ma fu proprio la sua intransigente dedizione all’ideale di purezza morale a condurlo alla rovina.

Similmente, l’anelito all’indipendenza infiammò le lotte risorgimentali italiane. Figure come Mazzini, Garibaldi e Pisacane non agirono mossi da fredda strategia, ma da una visione ardente, da un sentimento profondo di patria come destino condiviso.

Patior, in loro, significava farsi carico del dolore collettivo, viverlo nella carne e nello spirito. Essi non amarono l’Italia per ciò che era, ma per ciò che avrebbe potuto diventare: una comunità redenta attraverso il sacrificio.

L’impeto interiore non ha solo alimentato barricate e assemblee, ma anche i silenzi laboriosi degli studi e le scoperte. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei furono tutti spinti da una necessità intima, da una tensione creativa quasi ossessiva verso il sapere e l’armonia. Le loro opere non furono mai semplici esercizi di tecnica, ma espressioni di una sofferenza generativa, di un continuo patire il mondo.

Nel Novecento, la medesima dinamica si ritrova in figure come Marie Curie, che sacrificò la propria salute al fuoco sacro della conoscenza, o in Albert Einstein, la cui visione rivoluzionaria della realtà fisica fu alimentata da un’inquietudine intellettuale inesausta.

Tuttavia, lo stesso secolo fu anche teatro delle più oscure distorsioni del sentimento collettivo. I totalitarismi del XX secolo fecero leva su una forma deteriorata di coinvolgimento emotivo: il nazionalismo esasperato, il culto della personalità, l’adorazione della razza o della classe furono tutte manifestazioni di un fervore degradato, trasformato in strumento di assoggettamento e di violenza.

I motus animi individuali vennero assorbiti da macchine ideologiche disumanizzanti, spinti verso l’obbedienza cieca e il sacrificio forzato.

Al netto di ogni speculazione, l’ardore dell’animo, se illuminato dalla lucidità e temperato dalla responsabilità, resta una delle più potenti risorse umane: forza generatrice di visione, fondamento etico, scintilla di rinnovamento autentico.

Non è nel distacco che si realizza la nostra piena umanità, ma nella capacità di abitare il proprio turbamento, di attraversare il dolore, di trasformare il sentimento in azione consapevole.

È nel patior, nel lasciarci attraversare dal mondo senza anestetizzarlo, che ritroviamo il nucleo vivo della nostra esistenza. In quel vibrare profondo risiede forse la più nobile forma di libertà di sentire, scegliere e costruire, nonostante tutto.