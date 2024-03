Passante carica Luvo Barattoli Arzano: concentrate contro Terrasini

Si gioca il 2 marzo al palazzetto dello sport Domenico Rea di Arzano (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Luvo Barattoli Arzano in campo contro il Terrasini nella sfida che apre la fase calda del campionato nazionale di serie B1 femminile.

Lasciato alle spalle l’ennesimo turno di riposo, la squadra allenata da coach Antonio Piscopo si prepara per l’ultima parte della stagione regolare, quella che conduce direttamente alla composizione della griglia dei playoff per la serie A.

Spiega il capitano Francesca Passante:

Con la sfida casalinga contro il Terrasini inizia la parte più interessante del campionato.

La centrale pone l’accento sull’importanza di tutte le gare:

Adesso non si possono più commettere passi falsi perché quest’anno la lotta per centrare i playoff è davvero intensa. Dopo questa partita ci aspettano due trasferte impegnative in Sicilia. Andremo a giocare sui campi delle prime della classe. Il calendario ci ha riservato tutti gli scontri diretti del girone di ritorno in trasferta. Dobbiamo essere belle concentrate per fare quanto meglio è possibile.

Si comincia però con uno scontro casalingo contro una pericolante. Anche il Terrasini ha bisogno di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Francesca Passante prosegue:

Rispetto alla gara di andata hanno qualche atleta in meno, ma non per questo sono diventate meno pericolose. Anche nel corso della gara di andata, vinta per 3 – 0, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà. Sarà importante vincere e portare a casa i tre punti giocando una buona pallavolo.

L’Altino è al comando della classifica con 34 punti, ma ha giocato una gara in più della seconda Energy System Catania, che ne ha 31, e dell’Arzano, terza a quota 30 con Fasano, 14 gare.

Si gioca sabato 2 marzo 2024 alle ore 16:00 al palazzetto dello sport Domenico Rea di Arzano (NA), arbitri dell’incontro Fabio Paris e Lorenzo De Luca.

Una stagione piena di stop and go che non consente di avere costantemente chiaro il quadro della classifica.

Conclude la centrale arzanese: