Passante AV Firenze, sopralluogo di Giani, Salvini e Funaro a Belfiore

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nuovo sopralluogo alla nuova stazione AV di Firenze per il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che è sceso all’interno del gigantesco cantiere sotterraneo della stazione Belfiore di via Circondaria insieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, al Sindaco di Firenze Sara Funaro, alla Presidente di RFI Paola Firmi, all’Amministratore delegato di RFI Aldo Isi e all’Amministratore delegato FS Engineering Paolo Lo Bosco.

Il Presidente Giani ha detto:

Oggi abbiamo visitato un cantiere che procede speditamente verso la realizzazione di quella che è probabilmente l’opera ferroviaria più importante in corso a livello nazionale.

Sono soddisfatto di come stanno procedendo i lavori.

Tutti siamo consapevoli che cantieri di questa portata sono sottoposti a ritardi e ad inconvenienti, soprattutto in periodo complessi come quello che stiamo attraversando, ma oggi abbiamo potuto constatare la progressione dei lavori, evidenti anche a livello visivo: tutta la piastra del primo piano sotterraneo, larga 400 metri e lunga 50, era completata, metà del cantiere ha raggiunto la profondità di 25 metri e le ‘talpe’ Marika ed Iris sono sostanzialmente pronte a sbucare in questo grande camerone.

A fronte di tutto questo e di un investimento economico che è arrivato a 2, 7 miliardi di euro, ce ne faremo una ragione se i treni inizieranno a circolare nel 2028 o nel 2029.

Siamo davanti alla nascita di un’opera che trasformerà Firenze, esattamente come avevamo pensato quando iniziarono i lavori nel 2022 con l’allora Ministro Giovannini.

Un’importante constatazione emersa questa mattina nell’ambito della visita del Ministro Salvini è che anche parlando con i tecnici e con i rappresentanti di Ferrovie dello Stato, si va sempre più affermando la convinzione della necessità del People Mover, cioè di un collegamento con un ascensore orizzontale diretto tra Santa Maria Novella e la nuova stazione, sul cui progetto Regione e Comune lavoreranno insieme.