Pasqua e Pasquetta 2026 alla Reggia di Caserta

Il Museo aperto anche nei giorni festivi

Riceviamo e pubblichiamo.

La Reggia di Caserta sarà aperta per le festività pasquali.

L’istituto del Ministero della Cultura, consapevole del suo ruolo di grande attrattore culturale e turistico per tutto il territorio casertano e campano, accoglierà i visitatori anche domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile.

Lunedì in Albis, inoltre, la Reggia di Caserta non chiuderà il Giardino Inglese. Una scelta di grande responsabilità per il Museo che, anche quest’anno, ha deciso di garantire una maggiore fruizione degli spazi al suo pubblico in occasione di un giorno di festa.

I visitatori sono tenuti alla rigida osservanza del regolamento e al rispetto, tra gli altri, del divieto di bivaccare all’interno dell’intero Complesso vanvitelliano e di calpestare i prati.

È possibile godersi una sosta nelle aree relax: in Pineta, parte bassa del Parco reale, e nei pressi della Fontana Diana e Atteone, parte alta del Parco reale.

Il personale del Museo vigilerà sul rispetto del patrimonio effettuando serrati controlli all’accesso. Si ricorda il divieto di introdurre borse frigo, accessori da pic nic, palloni e quanto già contenuto nelle norme che disciplinano l’accesso al Museo.

Il regolamento è consultabile sul sito istituzionale e al link https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/regolamento/.

La Reggia di Caserta confida nella sensibilità e responsabilità collettiva.

Questa la modalità di gestione delle due giornate:

domenica 5 aprile Pasqua – Giornata a ingresso con biglietto gratuito – Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria con la mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’.

Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne.

I biglietti per la data del 5 aprile saranno online da lunedì 30 marzo, fino a esaurimento; quelli per il 25 aprile da venerdì 17 aprile. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5, misura antibagarinaggio.

Un’altra quota dei biglietti sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8:30 rispettivamente del 5 e del 25 aprile, fino al termine della disponibilità.

Tutti i visitatori, anche i minori a partire dai 2 anni di età, devono essere muniti di titolo di accesso. I biglietti hanno una fascia oraria di accesso dall’esterno al Monumento. Non è possibile l’ingresso prima e dopo tale orario, neanche al solo Parco reale.

Il visitatore, già in possesso del titolo, dovrà recarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure a quello di corso Giannone nell’orario indicato sul proprio ticket.

Al fine di non creare disagi è opportuno non stazionare prima davanti ai cancelli. Agli abbonati ReggiaCard2026 si suggerisce di entrare dal cancello di corso Giannone. All’ingresso dovrà essere esibito, in formato cartaceo oppure dal proprio smartphone, il codice a barre del titolo d’ingresso. Non è consentito riaccedere al Complesso vanvitelliano una volta usciti. Il biglietto viene, infatti, annullato.

Verranno create in piazza Carlo di Borbone due file distinte: l’una per i possessori del biglietto ‘Solo Parco (no Giardino Inglese)’, l’altra per quelli del biglietto ‘Parco+Appartamenti’.

È possibile che per visitare gli Appartamenti reali sia, in alcuni orari, necessario attendere in fila al Vestibolo superiore.

Tutte le info https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/domenica-al-museo/

Lunedì 6 aprile Pasquetta – Apertura secondo le modalità e gli orari ordinari. Saranno regolarmente aperti la Cappella Palatina, gli Appartamenti reali, le Sale Vanvitelli, la mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’, il Parco reale e il Giardino Inglese. Chiuso il Teatro di Corte. Bigliettazione ordinaria online e in sede.

Attenzione alla modifica degli orari di chiusura del Parco reale e del Giardino Inglese dal mese di aprile https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/orari.

Disponibili i servizi di ristorazione, presso la caffetteria/buvette nel Cannocchiale e al chiosco e al ristorantino ‘Diana e Atteone’, nei pressi della Fontana al culmine della Via d’acqua nel Parco reale, e di noleggio bici, navetta e golf car, all’ingresso del Parco reale. Aperti anche il bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo reale, III cortile.

Domenica 5 aprile aperto lo shop de Le Serre di Graefer nell’ex casa di guardia di Ercole, all’inizio della Via d’acqua; lunedì 6 aprile anche Le Serre di Graefer nel Giardino Inglese.