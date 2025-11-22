‘Pasolini Carne e Cielo’ alla Galleria Fidia

Le opere di Chiara Montenero in mostra a Roma dal 25 novembre al 5 dicembre

Dopo il successo della mostra a Spoleto (PG), organizzata dalla Galleria ADDart negli spazi di Palazzo Due Mondi, arriva a Roma ‘Pasolini Carne e Cielo’, la nuova personale di Chiara Montenero, curata da Irene Niosi.

Dal 25 novembre al 5 dicembre 2025, la Galleria Fidia ospiterà le opere in cui la poetessa e pittrice rende omaggio a Pier Paolo Pasolini, interpretandone visivamente i versi e la visione attraverso una pittura che fonde materia e parola.

Chiara Montenero, da sempre impegnata a intrecciare le sue due grandi passioni – letteratura e pittura – offre qui una lettura lirica e insieme potente dell’universo pasoliniano.

I dipinti, ispirati alla raccolta Carne e Cielo, oscillano tra monocromie delicate e tele dal colorismo intenso, dove l’elemento figurativo fa per la prima volta la sua comparsa.

Chiara Montenero afferma:

Pasolini è per me un punto di riferimento costante. Nel tradurre in pittura i suoi versi ho cercato non di illustrare, ma di respirare la sua inquietudine, di trasformarla in luce, in gesto, in colore.

Come sottolinea la curatrice Irene Niosi:

Chiara affronta Pasolini con un senso di timore reverenziale e rispetto, ma anche con il coraggio di contaminare la propria poetica. Il volto del poeta, con i suoi iconici occhiali, emerge nei grandi ritratti dove luce, ombra e materia si fondono in un lirismo cromatico inedito.

Tra le opere esposte spiccano ‘Ho gridato’, ‘Solitudine 1’ e ‘Solitudine 2’, in cui la componente materica si fa più accentuata e la forma si sviluppa in senso spaziale, metafora dell’isolamento e della forza interiore del poeta.

La mostra segna un momento di svolta nella ricerca dell’artista, che sperimenta una libertà espressiva nuova, allentando la rigidità degli schemi narrativi per aprirsi a un linguaggio più diretto e vitale.

Con ‘Pasolini Carne e Cielo’, Chiara Montenero prosegue il suo percorso tra parola e immagine, offrendo un tributo intenso e personale a uno dei più grandi maestri del Novecento italiano.

Biografia – Chiara Montenero

Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne, Chiara Montenero è giornalista pubblicista dal 2016. Ha collaborato con testate come Cahiers d’Art, Il Giornale, La Stampa, Il Tempo, Mercedes Magazine e Investire.

È autrice di diverse raccolte poetiche e favole, nonché del soggetto e della sceneggiatura del cortometraggio Noiseless Hotel, premiato al Festival del Cinema di Napoli e a quello di Reggio Calabria, trasmesso su Sky Cult nel 2010.

Tra le sue mostre personali e collettive: ‘Gust’Arte’, Todi, 2014, ‘Biennale del Salento’, Lecce, 2014, ‘Regards Croisés’, Hammamet, 2016, ‘Raccontamenti’, Museo del Bardo, Tunisi, 2017, ‘Far Above The Moon’, SpazioCima, Roma, 2019, ‘Specchi d’Acqua’, Fornaciai Art Gallery, Firenze, 2022, ed ‘Esercizi di Stile’, Spoleto, 2014.

Le sue opere sono state esposte in Italia e all’estero, tra Roma, Tunisi, Hammamet, Otranto e Lecce.

Informazioni

Mostra: Chiara Montenero – ‘Pasolini Carne e Cielo’

A cura di: Irene Niosi

Sede: Galleria Fidia – Via Angelo Brunetti 49, Roma

Date: 25 novembre – 5 dicembre 2025

Inaugurazione: martedì 25 novembre, ore 18:00

Ingresso libero