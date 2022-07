Party di metà estate nel Giardino degli Scalzi per 80 bambini di Napoli

L’iniziativa firmata AssoGioCa e Arciconfraternita dei Pellegrini si inserisce nell’ambito del progetto ‘Un campus per te!’

Nelle scorse ore, nello storico Giardino degli Scalzi del quartiere Materdei di Napoli, ora un fantastico agrumeto con orto sociale, un party di mezza estate ha visto 80 bambini del centro storico partenopeo festeggiare la bella stagione, bambini seguiti anche durante l’anno scolastico dagli educatori dell’AssoGioCa, Associazione Gioventù Cattolica.

Il campo estivo coinvolge e offre un’alternativa ai ragazzi del centro città che, fino al 29 luglio prossimo, si divertiranno con giochi, balli, tuffi in una splendida piscina fuori terra, giochi di educazione al verde urbano e cura dell’orto sociale: un percorso per socializzare e per coltivare il senso di rispetto e bene comune.

‘Un campus per te!’ è sostenuto dall’Arciconfraternita dei Pellegrini, ente proprietario del Giardino degli Scalzi. Al party, con i 36 giovani volontari ed educatori / animatori, giocolieri, trampolieri e mangiafuoco, hanno partecipato anche il neoeletto primicerio dell’Arciconfraternita Gianni Cacace, il Governatore al patrimonio Nicola Lavorgna e il Presidente di AssoGioCa, che quest’anno festeggia i 25 anni di attività a favore di minori a rischio, Gianfranco Wurzburger.

Spiega Gianfranco Wurzburger:

Dopo il triste periodo delle restrizioni vogliamo riprendere l’idea che ora è il momento di uscire, di muoversi, di ripartire, di stare insieme.

Aggiunge Gianni Cacace: