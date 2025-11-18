‘Parthenope prima di Neapolis’: inaugurazione mostra

Appuntamento il 19 novembre alla stazione ANM di Monte Echia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani, mercoledì 19 novembre alle ore 10:30, presso la stazione ANM di Monte Echia, via Santa Lucia 128, angolo via Chiatamone, sarà inaugurata la mostra ‘Parthenope prima di Neapolis’, promossa dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità.

La mostra propone al visitatore che entra e cammina nel tunnel di accesso all’ascensore un percorso alla scoperta delle origini più antiche della città e offre una panoramica sulle istituzioni e sui siti culturali presenti nell’area, oggi comodamente raggiungibili attraverso il nuovo ascensore urbano e la stazione Chiaia della linea 6.

Questo progetto espositivo è il primo risultato del tavolo tecnico che si è insediato lo scorso 20 gennaio e a cui hanno partecipato, con il coordinamento del Comune di Napoli, autorevoli rappresentanti di Napoli2500, Acqua Bene Comune Napoli, Azienda Napoletana Mobilità, Archivio di Stato di Napoli, Polizia di Stato, Polo delle Arti Caselli Palizzi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Scuola Militare Nunziatella e FAI I luoghi del cuore, Università degli Studi di Napoli Federico II CIRICE e Dipartimento di Architettura, UniParthenope, con la partecipazione di Grandi città e Euploia Monte Echia.

Saranno presenti il Sindaco di Napoli e l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità.