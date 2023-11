Parte progetto Perife-Biblio per valorizzare 3 biblioteche Napoli Est

‘Perife-Biblio’, vincitore del bando ‘Biblioteche e Comunità’, è promosso e finanziato dal CEPELL e Fondazione Con il Sud

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si apre un nuovo capitolo sul sistema bibliotecario napoletano grazie al progetto presentato oggi, 21 novembre, ‘Perife-Biblio’, vincitore del bando ‘Biblioteche e Comunità’ promosso e finanziato dal Centro per il libro e la lettura, CEPELL, e Fondazione Con il Sud.



Realizzato in partnership con il Comune di Napoli da oltre 10 associazioni e altre realtà del territorio, il progetto ‘Perife-Biblio’ coinvolge tre biblioteche della periferia est di Napoli, la biblioteca ‘G. Andreoli’, sita nella IV Municipalità, e le biblioteche ‘P. Cozzolino’ e ‘G. Deledda’ nella VI Municipalità.

Ha dichiarato il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo:

Muovendo dalla convinzione che le biblioteche costituiscano dei presidi culturali di primaria importanza, il Sindaco Manfredi e l’Amministrazione tutta si sono impegnati nella valorizzazione della rete delle biblioteche comunali, che rappresenta una trama strategica nello sviluppo socio-culturale del nostro territorio.

Per valorizzare il ruolo delle biblioteche come luogo di incontro e strumento di coesione sociale, il Comune di Napoli ogni anno sostiene le organizzazioni del terzo settore che scelgono di candidarsi ai bandi ‘Biblioteche e Comunità’, rafforzando in tal modo la collaborazione con le diverse realtà private attive sul territorio per l’incremento e il miglioramento dell’accesso agli spazi e al patrimonio bibliotecario pubblico.

Il progetto ‘Perife-Biblio’ è stato selezionato per il partenariato del Comune di Napoli proprio perché ha offerto un’adeguata proposta di valorizzazione delle biblioteche ‘Deledda’, ‘Cozzolino’ e ‘Andreoli’, presidi di cultura nelle aree periferiche della città.

Ha affermato il Consigliere del Sindaco di Napoli per le biblioteche e la programmazione culturale integrata Andrea Mazzucchi:

Nelle periferie partenopee si respira un’energia nuova fatta di vivacità, di idee, di sguardi diversi, un’energia che permea tutta la rete che ha ideato il progetto ‘Perife-biblio’ e di cui il Comune di Napoli è convintamente partner. Questo progetto mette ancora una volta al centro dell’attenzione le biblioteche comunali e la nuova percezione che di esse si ha nella società odierna. Esse sorgono nei quartieri più decentrati e possono costituire dighe contro l’imbarbarimento, divenire indispensabili infrastrutture democratiche e potenti strumenti di inclusione sociale. Se finora le nostre periferie urbane sono state spesso associate a visioni di disagio, povertà, fragilità ora vogliamo invece che, a partire dai centri per la lettura, a partire dalle nostre biblioteche trasformate in agorà aperte alla discussione, venga costruito un racconto diverso, un racconto di consapevolezza che parte dalle associazioni, dalle scuole, dai bambini, dai ragazzi. E che soprattutto parte dai libri e dalla loro straordinaria capacità di stimolare l’immaginazione e di favorire la comprensione di sé stessi e del mondo che ci circonda.

Il Presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio, dichiara:

Per chi, come me, di mestiere fa il professore, la biblioteca è un luogo sacro. Uno spazio di studio, di ricerca e di silenzio, che si presta facilmente a favorire momenti di divulgazione, socializzazione e incontro. Trovo interessanti gli indicatori statistici sul numero di biblioteche per numero di abitanti, e, in particolare, di minori, di un territorio: ci dicono molto sul livello di cultura, di aggregazione sociale di quel posto. Direi, addirittura, sulle prospettive di quel territorio. Perché la biblioteca non solo è uno spazio di fruizione e comunità. La biblioteca – continua Consiglio – è un seme di sviluppo soprattutto per le periferie, che oggi più che mai rischia di essere sostituito dagli schermi dei device e che va difeso, adattato a tempi, agli orari lavorativi, alle tecnologie, alle necessità reali. È questo il senso del Bando che promuoviamo insieme al CEPELL, in collaborazione con le amministrazioni comunali: un esempio di proficua collaborazione tra pubblico e privato sociale, in cui il terzo settore ancora una volta assume un ruolo centrale.

Il progetto ‘Perife-Biblio’ mira a creare nuovi spazi di crescita e socializzazione, soprattutto in quartieri in cui i luoghi di cultura e aggregazione rischiano di essere insufficienti, e lo fa forte dell’esperienza, maturata da alcuni dei soggetti coinvolti, nell’attività di valorizzazione e co-gestione della biblioteca ‘Deledda’ di Ponticelli, che nel corso del 2023 ha visto quintuplicato il numero degli accessi.

Come dichiara Pietro Sabatino, Presidente dell’Associazione Noi@Europe, ente capofila del progetto Con il progetto Perife-Biblio:

Proviamo a prenderci cura delle biblioteche napoletane, partendo da luoghi considerati critici, cioè da tre biblioteche di quartieri periferici napoletani. L’obiettivo è quello di sperimentare ed estendere un nuovo modello di governance per le biblioteche comunali partendo proprio dalla periferia est.

Alla Deledda a Ponticelli, alla Cozzolino a Barra, all’Andreoli al Rione Luzzatti proveremo a incrementare il livello dei servizi esistenti, come l’orario di apertura, e ad aggiungerne tanti altri. Corsi di lingua, sportelli di orientamento, eventi culturali, laboratori per bambini, una nuova comunicazione, e tanto altro ancora. Tutto questo per dare vita alle biblioteche in territori considerati complessi e farle diventare luoghi vitali, colorati, con la fruizione della cultura a fare da collante per l’aggregazione e il benessere delle comunità.

Il progetto

Grazie al progetto ‘Perife-Biblio’ le biblioteche ‘Deledda’ e ‘Andreoli’, già da alcuni anni al centro di un percorso di valorizzazione, vedranno un significativo incremento dei servizi e delle attività per il pubblico.

Il progetto coinvolgerà, inoltre, la biblioteca ‘Cozzolino’ di Barra, che sarà oggetto di un intervento finalizzato a valorizzarne gli spazi e a ripristinare le attività di lettura e studio al suo interno.

Il progetto, di durata biennale, si articolerà in tre macro-aree d’azione:

– connessione tra biblioteca e lo spazio circostante;

– potenziamento dei servizi per la comunità di utenti;

– introduzione di nuovi strumenti di comunicazione e monitoraggio.

Nell’ambito della prima macro-area, saranno realizzati dei laboratori di arredo partecipato, concepiti per rendere gli spazi interni e esterni delle biblioteche ‘Deledda’ e ‘Andreoli’ più rispondenti alle esigenze della comunità degli utenti e dei potenziali fruitori.

Al medesimo fine risponde anche l’azione di progettazione partecipata degli spazi delle tre biblioteche individuate che sarà condotta dal DiARC, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che si articolerà in un percorso laboratoriale suddiviso in più fasi che renderà le biblioteche luoghi accoglienti e di fiducia.

Sono inoltre previsti laboratori per la creazione di spazi verdi a servizio delle biblioteche ‘Deledda’ e ‘Cozzolino’, nonché interventi di rifunzionalizzazione e ristrutturazione della biblioteca ‘Deledda’.

Con riferimento alla seconda macro-area d’azione prevista l’estensione dell’orario di apertura delle biblioteche ‘Deledda’ e ‘Andreoli’ che, per 70 settimane, resteranno aperte dalle ore 15:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 il sabato.

Un articolato programma di iniziative contribuirà ad animare le biblioteche coinvolte con visite guidate dedicate alle scuole primarie e secondarie del territorio, corsi di italiano per ‘expat’ e migranti, laboratori per bambini, rassegne cinematografiche, incontri e presentazioni di libri, a cui si aggiungeranno iniziative di lunga durata quali la predisposizione di corner per la donazione di volumi e di sportelli di informazione e orientamento dedicati alle politiche europee in settori di forte impatto quali quello della mobilità.

Lo sviluppo delle iniziative sarà costantemente accompagnato da un’attività di comunicazione e promozione dedicata, con l’organizzazione di eventi di disseminazione, la creazione e l’animazione di canali social, l’elaborazione di un’immagine coordinata.

Sarà infine predisposto un sistema informatico di monitoraggio che, mediante l’utilizzo di una card, permetterà di costruire un database aggiornato con informazioni e dati sull’utenza.

Le attività in partenza. Tra le prime attività in partenza si segnala, oltre al prolungamento dell’orario di apertura della biblioteca Deledda, l’attivazione di corsi di italiano per stranieri, condotti dall’associazione ‘Italiano senza Confini’, in programma il giovedì in orario serale sempre presso la biblioteca comunale di Ponticelli.

Dal 2024 prenderanno il via ulteriori iniziative, tra cui un ciclo di proiezioni cinematografiche organizzato da Arci Movie e una serie di laboratori e letture a voce alta con bambini e ragazzi curata dalle associazioni Terra di Confine e A Voce Alta.

Il nuovo anno vedrà, inoltre, l’avvio degli incontri di presentazione di volumi, che saranno inaugurati con il romanzo di Lorenzo Marone ‘Sono Tornato per Te’, Feltrinelli.

Il partenariato

Tra i partner del progetto ‘Perife-Biblio’, oltre al Comune di Napoli, vi sono: l’associazione Noi@Europe, la cooperativa sociale Sepofà, l’associazione Terra Di Confine, ARCI Movie, Famiglia Murialdo, la cooperativa Verde Speranza, Banca del Tempo, Italiano Senza Confini, l’associazione A voce Alta, TCK Movement, La Bottega delle Parole, il DiARC – Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, l’associazione Ricomincio dai Libri.