Parte in Campania il Jr. NBA FIP U13 Championship Femminile

Il draft il 27 gennaio a Palazzo San Giacomo

È tutto pronto anche in Campania per Jr. NBA FIP U13 Championship Femminile, torneo unico nel suo genere dedicato alle ragazze Under 13 e che coinvolgerà altre 13 regioni, che si affronteranno in 4 leghe fino a maggio.

Il draft, ovvero il momento in cui ad ogni squadra verrà abbinata una franchigia NBA si terrà, alla presenza dell’Assessore allo sport Emanuela Ferrante, domani venerdì 27 gennaio alle ore 18:00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Ospite d’eccezione sarà il campione NBA, Linton Johnson, che affiancherà il Presidente del Comitato Regionale FIP Campania, Antonio Caliendo.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Italbasket e sulla pagina Facebook del Comitato Regionale FIP.

Ogni team riceverà, per disputare le proprie partite, la divisa della franchigia NBA ad esso abbinata. Anche gli arbitri e gli allenatori coinvolti vestiranno l’abbigliamento ufficiale a marchio NBA.

Le 12 squadre campane partecipanti, per un totale di oltre 150 ragazze Under 13, sono inserite all’interno della Lega n. 4, nella quale sono presenti in totale 33 squadre provenienti da Campania, Calabria e Sicilia

. Alla fine, dopo la fase regionale e le gare ad eliminazione diretta, il torneo si concluderà con la proclamazione di una squadra campione di Lega, che sarà ammessa alla Fase Nazionale.

Le squadre vincitrici di ciascuna Lega avanzeranno ai Playoff, in un torneo ad eliminazione diretta che eleggerà il Campione nazionale Jr. NBA FIP U13 Championship 2022-23.