Positivo il giudizio ANVUR per l’accreditamento del corso replica della Federico II

Riceviamo e pubblichiamo.

Parte il primo corso di Medicina a Benevento.

Con l’invio del rapporto ANVUR sull’accreditamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico – link Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi del Sannio di Benevento – replica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presso l’Università del Sannio, si compie l’ultimo passaggio formale per l’attivazione del percorso di studi a Benevento.

Un traguardo importante che segna l’avvio operativo di un progetto strategico per il territorio.

Al semestre filtro presso l’Università degli studi del Sannio di Benevento si sono iscritti 174 aspiranti studenti di Medicina. Le lezioni partiranno il 1° settembre 2025.

Le prime cinque settimane si svolgeranno in presenza nei poli didattici di via delle Puglie e via dei Mulini. Successivamente, la didattica sarà erogata in modalità online, in linea con il modello organizzativo nazionale.

Il Rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, dichiara:

Con l’invio del rapporto ANVUR possiamo finalmente dire che ci siamo. L’avvio del corso di Medicina e Chirurgia a Benevento è il risultato di un lavoro intenso e di un accordo istituzionale che ha visto UNISANNIO e Federico II condividere visione, competenze e infrastrutture per offrire una nuova opportunità formativa di altissimo livello.

Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sottolinea:

Il nuovo Corso di Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico attivato dal nostro Ateneo presso l’Università del Sannio è frutto di una collaborazione virtuosa finalizzata ad estendere la possibilità di frequentare Medicina ai giovani sanniti e a sostenere la crescita dell’Ateneo beneventano. Allo stesso tempo rafforza il ruolo della Federico II di grande motore di sviluppo anche per le aree periferiche e per territori che vanno ben oltre la provincia napoletana. È stato fatto un lavoro di squadra, con grande impegno, ottenendo l’accreditamento del nuovo corso in tempi strettissimi. I numeri delle iscrizioni sono già importanti e rappresentano una risposta che da subito sostiene la validità dell’iniziativa.

Il prof. Giovanni Esposito, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, sottolinea: