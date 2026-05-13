Parte dagli USA il circuito mondiale Para climbing 2026

6 atleti azzurri impegnati in World Cup a Salt Lake City

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 15 e sabato 16 maggio prenderà il via la stagione agonistica internazionale del Para climbing, con la prima tappa di Coppa del Mondo che si disputerà, come ormai da tradizione, a Salt Lake City, nello Yutah.

I migliori atleti paralimpici del mondo si sfideranno nella prima delle tre tappe di World Cup, la cui seconda prova si terrà a Innsbruck il 15 – 16 giugno e la terza a Laval il 28 – 29 agosto.

Fra i climber in gara anche 6 azzurri, che, nel circuito di Coppa Italia appena concluso, hanno dimostrato un ottimo stato di forma e una grande determinazione.

Sono partiti per gli Stati Uniti con una grande carica di motivazione, responsabilità e orgoglio, facendosi portavoce di tutto il movimento Para climbing italiano, che è in continua crescita, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista tecnico agonistico.

Ma ecco i nostri fantastici 6: Nadia Bredice (B1) con la guida blind Sonia Cipriani, detentrice della Coppa del Mondo 2025 e vice Campionessa del Mondo; Lucia Capovilla, AU2, argento in Coppa del Mondo e argento ai Mondiali 2025; Chiara Cavina, 3 medaglie in Coppa del Mondo fra 2024 e 2025; David Kammerer, AL2, vice Campione Europeo, 3 medaglie in Coppa del Mondo fra 2023 e 2025; Fiamma Cocchi, AL2, vice Campionessa Europea, 2 medaglie in Coppa del Mondo 2025; Simone Salvagnin B1, con la guida blind Alberto Mazzoleni, veterano della squadra azzurra, detentore di numerose medaglie a livello mondiale dal 2011 ad oggi.

Programma di gara

Venerdì 15 maggio

Ore 17:00 qualifiche

Sabato 16 maggio

Ore 20:00 finali

Sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport.

Il valore inclusivo di questa disciplina rivolta ad atleti con disabilità fisica o motoria si unisce alla qualità dell’impegno sportivo portata in campo, creando uno spettacolo agonistico di caratura mondiale.

L’avveniristica struttura Momentum Climbing Fort Union che ospita la competizione di World Cup Para climbing rappresenta il punto di avvio di un circuito che siamo sicuri sarà avvincente e speriamo ricco di soddisfazioni per i nostri azzurri!