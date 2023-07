Parte a Napoli progetto ‘Juke Book: diamo voce ai libri!’

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale il progetto del Comune di Napoli ‘Juke Book: diamo voce ai libri!’

Il progetto ‘Juke Book: diamo voce ai libri!’ promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro è stato finanziato con 120.000 euro nell’ambito dell’Avviso pubblico ‘Giovani in biblioteca 2022’ pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale.

L’avviso era finalizzato a finanziare progetti che potenziassero l’offerta di servizi innovativi all’interno delle biblioteche pubbliche, intercettando un target di giovani compresi tra i 14 ed i 35 anni.