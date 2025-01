Parmigiana di zucca

Ingredienti

1 chilo di zucca

750 grammi di passata di pomodoro

350 grammi di mozzarella

200 grammi di pancetta affumicata

60 grammi di formaggio grattugiato

40 grammi di pangrattato

Farina q.b.

1 spicchio d’aglio

Basilico q.b.

Olio di semi q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

La parmigiana di zucchine è una variante della più nota ricetta che si prepara con le melanzane.

Esistono più ricette, la maggior parte in bianco, ma in Campania viene anche preparata con il pomodoro.

Per prima cosa prepariamo il sugo. In una padella facciamo rosolare uno spicchio d’aglio in olio EVO, poi togliamo l’aglio e allunghiamo la passata di pomodoro, qualche foglia di basilico, regoliamo di sale e facciamo cuocere coprendo per una trentina di minuti, ovviamente girando di tanto in tanto.

A questo punto puliamo e tagliamo la zucca non troppo sottile, l’ideale è uno spessore al massimo di un centimetro, la ripassiamo nella farina e poi la mettiamo a friggere in olio di semi bollente, per poi disporla su carta assorbente per eliminare l’unto in eccesso.

Tagliamo la pancetta a dadini e la mozzarella a fettine sottili.

In una pirofila da forno facciamo un primo strato con il sugo, poi un secondo di zucca per poi continuare con uno strato di mozzarella e pancetta, e alla fine con una spolverata di pepe e formaggio grattugiato. Io uso il parmigiano, ma va bene anche il pecorino o il grana.

Continuiamo fino ad esaurimento degli ingredienti.

Dopo un ultimo strato di zucca compriamo con il pomodoro, il formaggio, il pane grattugiato e qualche fogliolina di basilico.

Facciamo completare la cottura in forno statico e preriscaldato a 200 gradi per una mezz’ora.

Ovviamente ci sono tante possibili versioni.

Al posto della mozzarella possiamo usare la provola, non mettere la pancetta o sostituirla con del cotto.

Così come per un piatto più leggero possiamo grigliare la zucca invece di friggerla, anche se per i puristi della parmigiana questa può essere vista come un’eresia.

Serviamo appena sfornata e abbiniamo una Falanghina del Sannio.

Buon appetito!