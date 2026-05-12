Ingredienti

8 carciofi mammole da pulire

250 ml sugo di pomodoro

2 spicchi di aglio

250 gr provola

250 gr fiordilatte

100 gr parmigiano reggiano

olio EVO q.b.

Sale q.b.

Preparazione

La parmigiana è sicuramente un piatto immancabile sulle tavole campane, adatta alle temperature miti del periodi primaverile.

Nel corso del tempo, vi ho proposto una serie di ricette in merito, dalla classica Parmigiana di melanzane, diffusa soprattutto a Napoli, alla più sfiziosa Parmigiana di melanzane al cioccolato, gustosissimo dolce tipico della Costiera Amalfitana, fino ad arrivare alla Parmigiana di zucca, più propriamente autunnale, e alla Parmigiana di patate a modo mio.

Nei giorni scorsi, invece, ho sperimentato, con successo, la Parmigiana di carciofi e sono felice di condividere con voi la mia ricetta.

La preparazione non è velocissima, ma ne vale la pena.

Innanzitutto, puliamo i carciofi togliendo le foglie esterne più dure, parte della calotta superiore e la barbetta interna, lasciando un po’ di gambo, e tagliamoli a fette non troppo doppie. Immergiamoli nell’acqua fredda con del succo e delle fettine di limone in modo che non si ossidino diventando scuri.

In una padella scaldiamo l’olio e aggiungiamo l’aglio, che elimineremo non appena dorato.

Scoliamo i carciofi, tamponiamoli con un canovaccio, e rosoliamoli a fiamma vivace finché non avranno preso colore. A questo punto, abbassiamo la fiamma e copriamo con un coperchio, lasciandoli cuocere e mescolandoli di tanto in tanto.

A parte, prepariamo un sugo di pomodoro semplice, solo con aglio, olio e sale.

Non appena è pronto, ne versiamo due, tre cucchiai in una pirofila e, immediatamente sopra, adagiamo un po’ di carciofi, provola, fiordilatte e parmigiano reggiano.

Ricopriamo con altro sugo e uniamo gli ingredienti, alternando gli strati, e aggiungiamo un filo d’olio.

Mettiamo in forno statico a 180° per 25 minuti e terminando la cottura per 2 o 3 minuti con il grill.

Lasciamo riposare per 5 minuti prima di servire.

Questa, naturalmente, è la versione leggera.

Se preferite, potete friggere i carciofi in abbondante olio, o usare della besciamella al posto del sugo. Dipende, come sempre, dai gusti personali.

Abbiniamo con un Cerasuolo d’Abruzzo.

Buon appetito!