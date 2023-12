‘Parlerò di te’, nuovo singolo di Altea

Riceviamo e pubblichiamo.

Disponibile dal 29 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio ‘Parlerò di te’, nuovo singolo della giovane cantautrice e polistrumentista calabrese Altea: una ballad con una linea vocale forte ed emotiva destinata a risuonare nei nostri cuori.

È la storia di un amore che si conclude e dei ricordi che invece non si consumano mai, la storia di chi, negli arpeggi silenziosi, si rivede e si specchia.

Crediti

Testo e musica: Altea Graziadio

Chitarre: Andrea De Fazio

Batterie: Giovanni Astorino

Basso: Domenico Bellizzi

Voci: Altea Graziadio

Foto Copertina: Marco Scarpino

Registrazione, produzione, mix e master: L’ennesimo

La malinconia che si trova all’interno della mia musica ha radici profonde. Sicuramente nell’entroterra calabrese che mi ha cullato donandomi la possibilità di crescere a vista d’occhio come un fico d’india nella terra.

La mia tromba mi accompagna in ogni percorso come una cara e vecchia amica di cui ti fidi ciecamente. La semplicità della mia vita è racchiusa dentro tutti i testi e in ogni nota suonata.