Parlamento Studenti si riunisce in sede Presidenza Regione Toscana

L’augurio di Giani e Dika
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Palazzo Strozzi Sacrati ha ospitato questa mattina la seduta del Parlamento regionale degli Studenti che si è insediato poche settimane fa per la legislatura 2025/2027.
Un’occasione che ha visto la presenza e i saluti del Presidente Eugenio Giani e del Sottosegretario Bernard Dika, che hanno rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i membri dell’Assemblea e al neoeletto Presidente Sergio Angarano, dell’Istituto Barsanti di Massa.
Il Presidente Giani ha detto:
Sono felice di darvi il benvenuto nella sala dove si riunisce la Giunta, ricordate sempre che la Regione è casa vostra.
Vi auguro di iniziare con entusiasmo il vostro lavoro e di portarlo avanti nella convinzione che la Toscana ha bisogno del vostro contributo.
Il confronto e la proposta che vengono dagli studenti sono risorse preziose per la democrazia.
Il Sottosegretario Bernard Dika ha detto:
Diventate i protagonisti del cambiamento nelle scuole, nella vita di ogni giorno e nelle Istituzioni.
Noi siamo al vostro fianco nella consapevolezza che i giovani non sono soltanto il futuro della Toscana, ma sono il presente.
Il vostro impegno è essenziale per costruire cittadinanza attiva e per elaborare insieme progetti concreti pensati dai giovani per i giovani.
Il Presidente del Parlamento degli studenti, Sergio Angarano, ha detto:
Siamo onorati di aver avuto l’opportunità di conoscere il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e Bernard Dika, con cui ho un rapporto speciale, per la disponibilità, l’attenzione e il sostegno dimostrati nei confronti della nostra assemblea.
La possibilità di svolgere la seduta plenaria e le attività istituzionali presso il Palazzo della Regione ha rappresentato un momento di grande valore democratico e formativo per tutti gli studenti coinvolti.