Parlamento Studenti si riunisce in sede Presidenza Regione Toscana

L’augurio di Giani e Dika

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Palazzo Strozzi Sacrati ha ospitato questa mattina la seduta del Parlamento regionale degli Studenti che si è insediato poche settimane fa per la legislatura 2025/2027.

Un’occasione che ha visto la presenza e i saluti del Presidente Eugenio Giani e del Sottosegretario Bernard Dika, che hanno rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i membri dell’Assemblea e al neoeletto Presidente Sergio Angarano, dell’Istituto Barsanti di Massa.

Il Presidente Giani ha detto:

Sono felice di darvi il benvenuto nella sala dove si riunisce la Giunta, ricordate sempre che la Regione è casa vostra. Vi auguro di iniziare con entusiasmo il vostro lavoro e di portarlo avanti nella convinzione che la Toscana ha bisogno del vostro contributo. Il confronto e la proposta che vengono dagli studenti sono risorse preziose per la democrazia.

Il Sottosegretario Bernard Dika ha detto:

Diventate i protagonisti del cambiamento nelle scuole, nella vita di ogni giorno e nelle Istituzioni. Noi siamo al vostro fianco nella consapevolezza che i giovani non sono soltanto il futuro della Toscana, ma sono il presente. Il vostro impegno è essenziale per costruire cittadinanza attiva e per elaborare insieme progetti concreti pensati dai giovani per i giovani.

Il Presidente del Parlamento degli studenti, Sergio Angarano, ha detto: