Parlamento respinge mozione di censura contro la Commissione europea

165 voti favorevoli, 390 contrari e 10 astensioni
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.
Giovedì 22 gennaio, gli eurodeputati hanno respinto una mozione di censura contro la Commissione europea.
La mozione, presentata dal gruppo “Patrioti per l’Europa”, è stata respinta con 165 voti favorevoli, 390 contrari e 10 astensioni.
Il voto è stato preceduto da un dibattito in plenaria con il Commissario Maroš Šefčovič, svoltosi lunedì 19 gennaio.
Contesto
Il gruppo politico “Patrioti per l’Europa” ha presentato la mozione di sfiducia contestando l’accordo commerciale UE – Mercosur, approvato dagli Stati membri il 9 gennaio e firmato il 17 gennaio in Paraguay.
Secondo il regolamento del Parlamento, una mozione di censura nei confronti della Commissione può essere presentata alla presidenza da un decimo dei membri che compongono l’Aula, ovvero 72 deputati.
Il voto avviene per appello nominale e, per essere adottata, la mozione deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenti al contempo la maggioranza dei membri del Parlamento.