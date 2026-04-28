Parlamento approva riforma strumento commerciale UE per lo sviluppo

L’UE continuerà a concedere preferenze commerciali ai Paesi in via di sviluppo per contribuire all’eliminazione della povertà

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Martedì, il Parlamento ha adottato in via definitiva una riforma del regolamento sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate, SPG.

Le norme aggiornate, approvate con 459 voti a favore, 127 contrari e 70 astensioni, consentono ai Paesi in via di sviluppo più vulnerabili di esportare verso l’UE con dazi ridotti o nulli.

Diverse convenzioni internazionali in materia di diritti umani e ambiente sono state aggiunte all’elenco dei trattati che i Paesi partecipanti devono ratificare per beneficiare delle preferenze commerciali, tra cui l’Accordo di Parigi, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e la Convenzione sui diritti dell’infanzia.

Condizionalità sul rimpatrio dei migranti

I deputati hanno introdotto criteri più rigorosi che dovranno essere soddisfatti prima di sospendere le preferenze tariffarie ai Paesi inclusi nello strumento in caso di persistente mancata cooperazione sul rimpatrio dei migranti irregolari.

Tra questi figurano una procedura di valutazione più lunga e un impegno obbligatorio di almeno 12 mesi con i Paesi interessati. È inoltre previsto un periodo di due anni prima dell’applicazione di tale condizionalità per i Paesi meno sviluppati.

Riso

Per rafforzare la tutela del sensibile settore europeo del riso, i negoziatori del Parlamento hanno ottenuto l’attivazione automatica di misure di salvaguardia in caso di un aumento del 45% delle importazioni di riso.

Dichiarazione

Bernd Lange (S&D, Germania), Presidente della commissione per il Commercio internazionale e relatore, ha dichiarato:

Si tratta di una buona notizia per oltre 2 miliardi di persone in più di 60 Paesi, che beneficeranno per altri 10 anni delle preferenze tariffarie ridotte o nulle concesse unilateralmente dall’UE. L’accordo invia un messaggio chiaro: in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, nazionalismo e protezionismo, l’UE resta un partner affidabile e duraturo. Due questioni hanno segnato i negoziati: la condizionalità sul rimpatrio e le misure di salvaguardia per il riso. Sul primo punto, il Parlamento riteneva che commercio e migrazione dovessero restare separati. Il Consiglio ha fatto passi avanti per rispondere alle nostre preoccupazioni, creando un sistema equilibrato con garanzie chiare e un approccio differenziato per i Paesi meno sviluppati. Per quanto riguarda il riso, disponiamo ora di un meccanismo che si attiva automaticamente in caso di volumi eccessivi di importazioni da Paesi terzi.

Prossime tappe

Dopo l’adozione formale da parte del Consiglio dell’UE, la normativa sarà firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Entrerà quindi in vigore e si applicherà per un periodo di 10 anni.

Contesto

Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate, SPG, è lo strumento commerciale preferenziale dell’UE con i Paesi in via di sviluppo dal 1971.

Consente loro di beneficiare di dazi ridotti sulle esportazioni verso l’UE, con l’obiettivo di contribuire all’eliminazione della povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile e favorire l’integrazione nell’economia globale. Il sistema riguarda oltre 60 Paesi e circa 2 miliardi di persone.