Parità di genere, Giani e Manetti all’evento di Axa a Firenze

Il Presidente annuncia la ferma volontà di dare alla Toscana una legge quadro

Empowerment femminile, gender gap sono i temi al centro dell’incontro organizzato da Axa e ospitato ieri pomeriggio all’Istituto di Scienze Militari e Aeronautiche di Firenze.

All’iniziativa ha partecipato il Presidente Eugenio Giani e la capo di Gabinetto in Regione Cristina Manetti, che ha preso parte alla tavola rotonda insieme a Federica Cappelletti, Presidente Seria A calcio femminile FIGC, Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels, Valeria Angeli, del progetto Itaca Firenze, e Micaela Le Divelec Lemmi, Founder Ethicarei, board director.

L’evento è stato moderato dalla giornalista Maria Cristina Origlia.

Giani ha aperto i lavori sottolineando la ferma volontà di dare alla Toscana una legge quadro:

La chiameremo ‘Toscana delle donne’ e sarà una legge che riprenderà gli sforzi già fatti, ma darà una visione d’insieme precisa e un indirizzo alle politiche sulla parità di genere; una legge che dica dove vogliamo andare in maniera omogenea e coordinata, che dia il senso di questa spinta che la Toscana dà alla valorizzazione del ruolo della donna.

Il Presidente ha sottolineato come la valorizzazione della donna diventi automaticamente un elemento di valorizzazione dell’intera società. Dobbiamo acquisire consapevolezza di una cultura che trasmetta a tutta la società, agli uomini in particolare, quanto sia importante agevolare la parità di genere come contributo alla comunità in cui viviamo.

Giani ha aggiunto:

È un elemento fondamentale, lo è da sempre e mai come in questi tempi in cui drammaticamente i femminicidi e la violenza sulle donne dominano le pagine dei giornali. È solo con un salto di qualità culturale che coinvolga tutti, è solo con misure concrete e un ruolo della donna sempre più affermato nella società che possiamo superare la situazione attuale e avviarci ad un vero progresso culturale.

E alla vigilia della partenza del viaggio de La Toscana delle donne e del 25 novembre, la Giornata del contrasto alla violenza di genere, Cristina Manetti sottolinea: