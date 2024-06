Parità di genere: concorso per le scuole lombarde

Il 19 giugno la presentazione dell’iniziativa a Palazzo Pirelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un concorso rivolto agli istituti scolastici secondari di secondo grado della Lombardia per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sull’importanza della parità di genere: è quello promosso dal Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia e che sarà presentato a Palazzo Pirelli in Sala Gonfalone mercoledì 19 giugno alle ore 16:00.

Nell’occasione interverranno, oltre alla Presidente del Comitato Luce Meola e alla Vice Presidente Giulia Tossici, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani e l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.