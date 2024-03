Parità di genere, certificazione di qualità a Loro Ciuffenna (AR)

Conferenza stampa il 7 marzo a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Loro Ciuffenna (AR) è il primo Comune in Italia a ottenere la certificazione di qualità per la parità di genere.

Introdotta dal PNRR e disciplinata sia dalla legge 162/2021, legge Gribaudo, sia dalla legge di Bilancio 2022, la nuova certificazione, in applicazione della prassi UNI/PdR 125:2022, ha l’obiettivo di accompagnare e incentivare imprese e pubbliche amministrazioni ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere, a sostenere l’empowerment femminile e l’armonizzazione dei tempi vita, a ridurre il ‘gender pay gap’.

L’attestato di certificazione sarà consegnato in occasione di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 7 marzo alle 12:00 nella Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Firenze.

Parteciperanno il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini, il Sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti, e Daniela Asaro di Rina Services, società di certificazione accreditata, che consegnerà il certificato.