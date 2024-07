Parco Riviera Ulisse, Palazzo: Congratulazioni al neo Direttore Refini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Congratulazioni all’avv. Fabio Refini appena nominato dal Presidente Francesco Rocca come Direttore dell’ente Parco Riviera di Ulisse.

Lo dichiara l’Assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

L’Assessore precisa:

Si tratta di un’area protetta di enorme pregio, su cui puntare per rilanciare un turismo sostenibile, ma anche di un luogo strategico da cui far ripartire progetti per l’educazione ambientale.

Auguro al Direttore Refini un buon lavoro, sono certa che avremo modo di collaborare in maniera proficua per il bene di questo prezioso patrimonio della nostra regione.