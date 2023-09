Parchi Lazio, Righini: ‘Buon lavoro ai neocommissari straordinari’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Buon lavoro ai neocommissari straordinari del Parco di Veio e dei Monti Cimini – Riserva naturale Lago di Vico.

Per Giorgio Polesi, in particolare, si tratta di una riconferma ampiamente meritata per il sapiente lavoro svolto in tutti questi anni.

Sono convinto che entrambi i Commissari sapranno dare agli Enti quella marcia in più per far sì che i parchi della Regione si trasformino finalmente anche in motori di sviluppo turistico e che diventino luoghi privilegiati da scoprire e custodire da parte dei cittadini e dei territori che li ospitano.