Parchi centrali di Napoli chiusi per verifiche alle alberature

Chiusura disposta fino al termine dell’espletamento verifiche e degli interventi di messa in sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In seguito al forte vento ed al maltempo dei giorni scorsi, il Servizio Verde della Città dovrà espletare le opportune verifiche per valutare eventuali interventi di messa in sicurezza delle alberature.

A tal fine è stata disposto di mantenere chiusi i seguenti parchi: Virgiliano, Re Ladislao, Massimo Troisi, Ciro Esposito e Villa Comunale, fino al termine degli accertamenti e delle operazioni di messa in sicurezza.

Rimarranno chiuse anche le attività commerciali all’interno del Parco Virgiliano.

Disposizione dirigenziale del Servizio Verde della Città