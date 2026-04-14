Parcheggio asilo Santa Maria a Monte (PI): dalla Regione 200mila euro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il parcheggio dell’asilo nido di Santa Maria a Monte (PI) sarà al centro di un intervento di riqualificazione sostenuto dalla Regione Toscana con un finanziamento di 200.000 euro, a valere sull’annualità 2026.

Questo contributo straordinario, che permetterà di valorizzare ulteriormente la principale rete commerciale cittadina, è stato deliberato ieri dalla Giunta regionale toscana, nel corso della sua ultima seduta.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani, spiega:

La Regione ha scelto di stare al fianco delle Amministrazioni comunali, ascoltarle, farsi interprete delle loro esigenze, anche di quelle che possono sembrare ‘piccole’ ma, in realtà, rivestono ruoli strategici o funzionali per chi amministra e porta avanti un progetto territoriale.

L’Assessore regionale a infrastrutture e urbanistica Filippo Boni aggiunge:

Con una serie di contributi straordinari mirati a progetti specifici stiamo rivitalizzando molti piccoli centri, sostenendo i Comuni nelle rinascita delle piccole realtà.

In questo caso andiamo a riqualificare intervenire sul parcheggio dell’asilo nido, ed è evidente per chiunque l’importanza che una tale infrastruttura ha in un contesto urbano.

Migliorare la fruibilità di un asilo e la fluidità della viabilità locale contribuisce nettamente a migliorare la logistica cittadina e dunque la vita dei residenti e di chiunque frequenti e utilizzi la scuola.