‘Paradosso del gatto imburrato’ al Nouveau Théâtre de Poche

Venerdì 14 aprile, ore 21:00, presso il Nouveau Théâtre de Poche di Napoli, nell’ambito della rassegna ‘Effetto farfalla’, debutta lo spettacolo ‘Paradosso del gatto imburrato’ di e con Marica Nicolai, progetto e idea scenica Marica Nicolai, regia Nicoletta Nobile, consulenza drammaturgica Sonia Soro, consulenza luci Federico Calzini.

Repliche sabato 15 aprile, ore 21:00, e domenica 16 aprile, ore 19:00.

Note di regia

Nel 1993 John Frazee inventa ‘Il paradosso del gatto imburrato’: prendiamo un gatto e leghiamo una fetta di pane sul suo dorso. Ora lasciamo cadere il gatto. Indovinate cosa succede. Mentre la bestia tenderà ad atterrare sulle zampe, la fetta di pane imburrata tenderà a cadere dalla parte del burro.

A questo punto si creerebbe un moto di caduta perpetuo, per cui sia il gatto, sia la fetta di pane, continuerebbero a ruotare all’infinito, senza mai toccare terra.

‘Paradosso del gatto imburrato’ è un monologo sull’orlo costante della caduta, è un inno alla bruttezza e al fallimento, è la violenza dello sguardo nella vita degli altri.

Lo spettacolo richiama la forma della stand-up comedy: l’attrice, sola in scena, narra i tragicomici avvenimenti della (propria?) vita, chiamando in causa il pubblico, ma senza lasciare ad esso spazio di risposta, in un dialogo ad una sola voce.

La struttura non è lineare ma si sviluppa secondo un andamento onirico, dove una bolla dopo l’altra vediamo tornare degli elementi, a volte trasfigurati, che ci accompagnano nella narrazione. E la protagonista cade di volta in volta in tutte queste bolle.

Nicoletta Nobile