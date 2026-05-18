Paracelso: una medicina a misura d’uomo

Scriveva il medico Luigi Oreste Speciani:

Le malattie che la medicina attuale non sa curare – cancro compreso – vengono… da un turbamento dell’Id (cioè dell’anima vegetativa, Nefesh ebraico, forma corporis tomasiana, aura di Kirljan, orgone di Reich, prahna) da non confondersi con l’anima sopravvivente, cioè il Ruak-sheol ebraico, la substantia spiritualis di San Tommaso, oggetto delle speculazioni metafisiche e teologiche.

Nell’individuo l’unità mente – corpo è inscindibile. La medicina sintomatica si affanna inutilmente a curare l’organo, perdendo di vista l’insieme, la totalità dell’individuo, sintesi di anima e soma, che è la comprensione di tutto.

Cinque secoli fa qualcuno insegnava i principi di una medicina a misura d’uomo ed è per questo che Paracelso conquista le nostre attenzioni. Uomo di libero pensiero e di estrema modernità, considerata l’epoca, non si fece condizionare dai comportamenti dei contemporanei e la sua vita fu orientata sempre alla ricerca dell’intima essenza dei fenomeni e delle cose.

Il ciarlatano studia le malattie negli organi colpiti dove non trova altro che effetti avvenuti e rimane ignorante per quello che riguarda le cause… il vero medico studia invece le cause delle malattie studiando l’Uomo Universale.

In queste parole la sintesi della medicina di Philippus, dal santo del giorno, Theophrastus, da un omaggio del padre a Theophrastus di Ereso sull’isola di Lesbo, naturalista e filosofo, Aureolus, titolo acquisito dopo aver ottenuto a Istanbul la pietra filosofale, Bombast ab Hoheneim, nome del casato, Paracelsus, più di Celso, oltre che medico, chirurgo, astrologo, mago, esegeta, teologo, alchimista e verosimilmente tra i fondatori dell’Arte Spagirica.

Uomo ribelle contro ogni forma di autoritarismo e in costante conflitto con la classe medica del suo tempo, che riteneva eccessivamente agiata, corrotta, ignorante e al servizio di ricchi e di nobili.

Celebre la sua affermazione:

Alterius non sit qui suus esse potest. Non sia di altri chi può essere di se stesso.

Si unì spesso ai poveri e ai diseredati, lottando insieme a loro.

Nacque a Einsiedeln, vicino Zurigo il 10 novembre del 1439. Si hanno testimonianze di un suo recarsi in lungo e in largo in Svizzera, Austria e Tirolo, per poi raggiungere Spagna, Inghilterra, Prussia, Lituania, Polonia, Ungheria, Transilvania, Croazia, Italia – Napoli e chiaramente largo Corpo di Napoli -, Olanda, Danimarca, Irlanda, Scozia, Rodi, coste del Mar Rosso, il deserto dei Tartari, per studiare i metalli, dove fu fatto prigioniero dal Khan e dove studiò le malattie dei minatori, Costantinopoli, dove incontrò Salomon Trimosin, uno dei suoi maestri come lo fu Tritemio.

Lo studio della sua ‘Scienza Medica’ ha consentito di ipotizzare la trasmissione di una Conoscenza, di un Sapere ‘segreto’ e di riscontrare una sorprendente analogia con le teorie e pratiche insegnate nei Templi terapeutici della Mesopotamia e dell’Egitto detti ‘Case della Vita’, nonché nei Templi della civiltà greco-latina e le pratiche cui erano dediti i Terapeuti molto simili alla comunità degli Esseni.

Per via sotterranea è questo il sapere giunto agli autentici Rosa+Croce, che va considerato come un ‘sapere integrale’, il quale tiene conto delle virtù di piante, minerali, metalli, da integrare con le conoscenze degli astri, da non confondere con le semplicistiche nozioni della oroscopale astrologia moderna, ma rifacentesi alla profondità e concretezza dell’antica astrologia medica o iatromatematica.

Dal XVIII secolo in poi, Paracelso è stato indicato quale Maestro di una Scuola di Ermetismo che, nel riprendere ed esporre regole, leggi e metodi di una Tradizione Sacerdotale millenaria, ha portato avanti una medicina come arte sacra, abbinando all’insegnamento di Esculapio, filosofia della natura, astrologia, alchimia e magia, intese come elementi fondamentali del cammino iniziatico, e giungendo a formare, così, un terapeuta esperto in Medicina Aurea, cioè Medicina Pitagorica e divina e, quindi, della grande sintesi: medicina del corpo e dello spirito.

Attraverso l’utilizzo dei Sali Metallici al posto dei metalli puri, risolse il problema allora inestricabile della diluizione delle dosi, per di più conoscendone sempre l’esatta quantità da somministrare. Inizia, così, la programmazione dei farmaci, fondando le basi della moderna chimica farmaceutica e della iatrochimica.

Nell’insegnare le procedure fondamentali della spagyria, Paracelso era ben consapevole che certe sostanze costituivano non la cosa preziosa che egli cercava, ma solo il ‘magnete’ che le attira, trattiene e veicola; diremmo oggi il suo carrier.

A questo punto credo sia utile chiarire alcuni concetti riguardanti l’Alchimia e la Spagiria e le loro differenze.

Premetto che fiumi di parole e migliaia di testi sull’argomento sono stati prodotti nel corso dei secoli, con l’esito di rendere spesso ancor più complicata la comprensione di quella che, probabilmente, è la materia più complessa e contraddittoria del bagaglio esoterico: l’Alchimia.

Non è questa certo la sede per entrare nella profondità dell’argomento, ma qualcosa va precisato, soprattutto per coloro che hanno scarsa familiarità con l’argomento.

La Tradizione fa risalire l’Alchimia o Arte ermetica o Grande Opera o, ancora, Opus Magnum a Ermete Trismegisto, al quale si attribuiscono numerosi trattati, il cui più famoso è la ‘Tavola Smeraldina’, rinvenuta da Alessandro Magno nella tomba di Ermete, cioè la grande Piramide, e incisa, appunto, su una lastra di smeraldo, con una punta di diamante.

Il termine potrebbe avere varie derivazioni: in egiziano l’antica conoscenza era definita Khem o Chem, in latino Alchimia, dall’arabo Al-Khimia, che significa chimica di Dio; dal greco Khymeia, fondere o colare o da collegare al termine Al-kemi, arte egizia; dal cinese kim-iya, succo per fare l’oro.

La tesi secondo la quale ai tempi di Ermete potesse essere esistita una conoscenza della materia così specifica, risulta dubbia, almeno fino a quando non si consideri l’ipotesi che l’Alchimia rappresenti il ricordo della scienza appartenuta a razze prediluviane.

Essa e la sorella gemella Astrologia non sarebbero altro che residui, piccole particelle di una Sapienza dimenticata, sprofondate nell’inconscio collettivo e capaci di riemergere in alcuni Iniziati.

Accanto agli Egiziani, l’alchimia trova radici cinesi e indiane risalenti a circa 3.000 anni prima di Cristo; a tal proposito ricordiamo come nel Tao e nel Tsai-i-chi si faccia speculazione sulle trasmutazioni metalliche.

Il termine spagiria sembrerebbe derivare dall’unione di due termini greci: σπαω-γειρο. Il lemma spao significa estrarre, cavare, tirar fuori; la voce geros, che, peraltro, compone la parola geroglifico, si traduce glifo divino.

Quindi, il vocabolo spagyria potrebbe così significare estrarre ciò che vi è di divino. Essa messa in pratica non costituisce che un’applicazione pura e semplice delle leggi alchemiche nel dominio iatrochimico o medicale.

La spagiria è una tecnica con cui si applica l’Alchimia; si tratta di una speciale filosofia, un tentativo linguistico per interpretare la natura, la trasmutazione della natura secondo natura. Nella spagiria la pianta è un’unità terapeutica che corrisponde all’individuo umano su cui agisce.

La dialettica fondamentale dell’universo è energia e materia, da questo concetto parte tutta la filosofia alchemica, che trova, appunto, la sua applicazione nella spagiria.

Nelle preparazioni spagiriche si attinge al sapere largamente diffuso e antico dell’astrologia, perciò si mescolano le conoscenze relative ai simboli zodiacali e planetari, concentrando in terra le forze del cielo cosmico.

Le ventiquattro ore del giorno, divise in due gruppi di dodici tra diurne e notturne, rispecchiano il ciclo zodiacale con le sue dodici costellazioni. A ogni ora corrisponde una costellazione e, di conseguenza, un pianeta dominante. Raccogliere o lavorare una certa pianta a una data ora anziché a un’altra implica esaltare o meno determinate caratteristiche che, in spagyria vengono definiti archetipi.

Ad esempio, raccogliere il rosmarino in un’ora governata dal pianeta Saturno ne esalterà le proprietà relative all’effetto sulla concentrazione e sui risultati benefici a carico della struttura ossea; raccoglierlo rosmarino in un’ora governata da Giove esalterà le sue proprietà a carico di fegato e bile.

In definitiva, potremmo concludere, non senza peccare di semplificazioni profane, affermando che la spagiria è un’applicazione dei dati alchemici, magici, astrologici alla terapeutica, distinguendone, così una farmaceutica basata su medicamenti omeo-allopatici, una talismanica connessa per questo alla magia, una rituale cerimoniale magica e, infine una chimico-astrologica.

La ricerca del ‘principìo sottile’ durante l’estrazione spagyrica dei Sali, incomprensibile per la farmaceutica moderna, non appare tale per la fisica, se pensiamo che nei cristalli di Silicio o simili, la cibernetica riesce a incamerare miriadi di informazioni che vengono rese poi disponibili sui computer di tutto il modo. E cosa sono i Sali se non piccoli cristalli?!

Tra le ulteriori numerosissime attività attribuite a Paracelso ricordiamo che:

– scopre le proprietà dell’oppio e prepara una soluzione all’1% della Laudano, usata per lenire il dolore, preparando le basi alla futura analgesìa;

– si dedica, come visto, all’attenuazione dei metalli pesanti e dei veleni, ponendo le basi per la costituzione degli antidoti;

– con la sua profonda conoscenza della Natura e delle erbe e medicamenti da essa derivanti e stabilendone le modalità di preparazione pone i princìpi della Naturopatìa;

– scopre la presenza dell’albumina nelle urine;

– pone le basi per la Balneologia;

– senza operare alcuna denigrazione della figura femminile, descrive le particolarità che la medicina deve avere per la donna, in particolare nello stato di gestazione;

– cura per primo la sifilide con i derivati del mercurio, che verranno usati fino alle porte del XX secolo;

– stabilisce per primo l’indissolubilità delle figure di medico e chirurgo;

– pone le basi della medicina psicosomatica, sostenendo, tra i primi, che la malattia possa insorgere quando lo spirito e la mente sono malati. Si occupa anche di psicologia e di malattie mentali. Tratta e descrive gli stati di mania, il ballo di San Vito, l’epilessia e le nevrosi nel ‘De Morbis’ e nei ‘Libri Philosophiae’;

– si occupa delle ossessioni e dei sogni nei ‘Fragmenta Librorum Philosophiae’ (II, De Daemoniacis et Obsessis; III, De Somniis et Euntibus in somno; VI, De Virtute Imaginationis), dell’isteria e di psicoterapia nel ‘De Caduco matricis’.

– pratica e propone severamente l’asepsi;

– si occupa del magnetismo e della sua applicazione per la cura di alcuni malanni, dell’artrite e della gotta.

Al nostro interessano le qualità delle cose e la loro intima essenza, non le quantità e, per questo, si dedica alla ricerca delle radici e del perché dei fenomeni, cosa del tutto eccezionale per l’epoca se solo pensiamo che la malattia era allora ritenuta prima espressione di ‘punzioni misteriose’ o ‘divine’ o, ancora, espressione finale di ‘miasmi venefici’.

La medicina ermetica di Paracelso esprime, senz’altro, una profonda conoscenza della Natura e una visione cosmologica che vuole una stretta corrispondenza tra macro e microcosmo, per cui Tutto deriva dall’Uno e ritorna all’Uno e che si ricollega alla costituzione dell’uomo nella sua globalità e unità tra corpo e spirito.

Osserva, quindi, l’uomo dai sintomi agli umori, dal corpo all’ambiente che lo circonda, valutandone anche gli aspetti psicologici. Uomo, mondo e cielo sono per Paracelso espressione di un unico principio vitale.

Le sue influenze culturali orientali si manifestano nel pieno delle potenzialità quando affermerà che il macrocosmo è un’unica entità, un’immensa unità autogovernantesi e autoriproducentesi in continua evoluzione, all’interno della quale non vi è nulla che accada in qualsiasi parte di essa, anche infinitesima, che non vada a interagire con le altre parti e con il Tutto.

Come accennato, i colleghi ignoranti e invidiosi dei suoi successi in medicina gli resero veramente impossibile la vita; lo attaccarono senza ritegno, accusandolo di essere solo un fanatico millantatore. Paracelso, esasperato, aggredì la classe medica del suo tempo con estrema durezza e fu accusato di tutto e perseguitato.

Si disse che era un mago, uno stregone, lontano da Dio, eppure chiese di essere sepolto nel cimitero della chiesa di San Sebastiano a Salisburgo e il suo desiderio fu esaudito. Sappiamo, inoltre, che fu proprio il Vescovo di Colonia che incaricò Giovanni Huser di curare la prima edizione delle sue opere.

A soli 48 anni mutò la vita con la morte. L’autopsia e gli esami tossicologici del secolo scorso hanno dimostrato la presenza di un avvelenamento da Mercurio e studi antropologici e anatomici hanno addirittura postulato che potesse essere di genere femminile o un ermafrodita.

Mi piace concludere con una sua affermazione circa il senso ultimo dell’arte medica. “… ragione suprema della medicina è l’amore che si concretizza in tutte le arti alte e noi riceviamo l’amore di Dio ma dobbiamo restituire lo stesso amore agli infermi”.

Pochi istanti prima di morire affermò:

Il mondo è avvolto costantemente nel buio che lotta per la luce.

Di seguito riporto alcuni aforismi medici tratti dagli scritti di Paracelso, F. Hartmann, Il mondo magico di Paracelso, Mediterranee, Roma 1982: