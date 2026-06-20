Paolo Siani presenta a Casa Cinema libro ‘Benessere digitale’

Appuntamento il 22 giugno a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

I giovani e la sfida degli schermi nel libro ‘Benessere digitale’ di Paolo Siani, la prossima presentazione si terrà lunedì 22 giugno alle ore 18:30 presso Casa Cinema, via Cisterna dell’Olio, 46, a Napoli.

Il saggio è pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi.

L’opera ha la prefazione di Armando Cozzuto e il contributo di Isabella Continisio, Gilda Crispino, Virginia Mirra e Margherita Rosa. Dopo i saluti di Giulia Giannini, dialogheranno con Luciano Stella e Paolo Siani: Andrea Morniroli, Bruna Fiola, Maura Striano, Gemma Tuccillo e don Tonino Palmese. Modera Ciro Pellegrino.

Benessere digitale, l’uso sempre più precoce e incontrollato degli smartphone sta modificando profondamente la vita quotidiana di bambine, bambini e adolescenti, incidendo sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale.

‘Benessere digitale’ affronta il tema senza demonizzare la tecnologia, ma proponendo un approccio equilibrato e consapevole, fondato sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria.

Attraverso dati, studi internazionali e osservazioni cliniche, il libro mostra come l’esposizione precoce ai device aumenti il rischio di dipendenze digitali, disturbi del sonno, difficoltà attentive, problemi emotivi e relazionali. Allo stesso tempo, indica strade con- crete per ridurre gli eccessi: ritardare l’uso dello smartphone personale, limitare il tempo di schermo, favorire attività alternative e costruire alleanze educative tra famiglia, scuola e territorio.

La ‘dieta digitale’ non è una rinuncia punitiva, ma una scelta di cura: sottrarre tempo allo schermo per restituirlo alle relazioni, all’ascolto e alla presenza, a beneficio non solo dei più piccoli, ma anche degli adulti chiamati a essere modelli credibili.

Paolo Siani è pediatra e già primario all’Ospedale Santobono di Napoli. È stato Parlamentare e Vicepresidente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. Già Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri, si occupa da anni di tutela dei minori, salute pubblica ed educazione digitale. Nella collana Sorsi ha pubblicato ‘Cyberbullismo’.