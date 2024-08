Paolo Crepet a Mont’Alfonso sotto le stelle

Lo psichiatra e sociologo alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (LU) con la conferenza spettacolo dedicata all’ultimo libro

Psichiatra, sociologo e saggista, Paolo Crepet sarà in scena giovedì 8 agosto, ore 21:15, alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (LU) con la nuova conferenza spettacolo ‘Mordere il cielo’, nell’ambito di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che, tra luglio e agosto, ospita concerti, eventi e spettacoli in antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

I biglietti – da 26,40 a 39,10 euro, sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it, tel. 892.101, e nei punti Box Office Toscana, www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804.

Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana sono disponibili i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it.

Dopo il successo di ‘Prendetevi la luna’ nella passata stagione teatrale, con sold out in tutte le tappe, Paolo Crepet torna sul palco con la conferenza spettacolo dedicata al suo ultimo libro, ‘Mordere il cielo’.

Paolo Crepet spiega:

Inutile negarlo, girarci attorno viviamo tra nuove guerre, migrazioni di massa, povertà che si ammassano nelle grandi città, vecchie e nuove droghe dilagano, ansie e angosce trovano insuete espressività. Come se un’antica cicatrice interiore fosse tornata a condizionare il tempo presente. Eppure, molti continuano a cercare, forse proprio perché l’eclissi della ragione coglie un’umanità sempre più smarrita. Proprio adesso che una parte del pianeta pensava di aver conosciuto benessere e allungamento della vita, mi chiedo dove siano andate a finire le nostre emozioni, perché in tanti tendono a relegarsi in una solitudine che accomuna giovani e adulti, vecchi e bambini. Siamo all’età dell’insensibilità? Il rischio c’è ed è sempre più forte. Occorre parlare di questa potenziale eclissi di una parte della nostra sfera emotiva, le complicità e le omissioni che tendono a tradire l’identità più profonda di ogni essere umano. Per tornare a ‘mordere il cielo’ occorre ritrovare il coraggio di nuove eresie, rinnovare ribellioni per inseguire le nostre unicità, diffidando di quella grigia normalità dietro la quale si nasconde il sinistro rumore della neutralizzazione dell’anima.

Il tour è prodotto da Charlotte S.r.l.

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, in arrivo nei prossimi giorni Alfa, 12/8, Rita Marcotulli, concerto all’alba, 15/8, Antonello Venditti, 16/8, si recupera la data prevista per il 3/8 e posticipata, restano validi i biglietti venduti, Paolo Ruffini, 17/8, Roberto Vecchioni, 20/8, Roberto Saviano, 22/8, Orchestra da Camera Fiorentina e Stefano Pietrodarchi, 24/8, ‘Tra tanghi e milonghe’.

Info tel. 0583-641007 – www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org e sui canali social del festival.

Parcheggi, navette, indicazioni

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso sono disponibili i parcheggi della Fortezza, P2 – parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso, e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnan, P1 – zona impianti sportivi, vi si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione.

Dal parcheggio di piazzale Chiappini P1 è in funzione dalle ore 18:30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti.

Per il parcheggio a 600 mt e per il servizio navetta è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Disabilità

Le persone con difficoltà di deambulazione o non deambulanti che hanno acquistato un biglietto specifico presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, info tel. 0583-641007, possono concordare con almeno 48 ore di anticipo un servizio di trasporto dedicato presso la stessa la Pro Loco.

Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984 – Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, LEG, e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.