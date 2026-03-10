Paolini referente sanitario per le grandi emergenze della Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È il dottor Piero Paolini il referente sanitario per le grandi emergenze della Toscana. La nomina nelle scorse ore da parte del Presidente Eugenio Giani.

Già alla guida dell’Area Emergenza Territoriale 118 e della CROSS di Pistoia, Paolini vanta una lunghissima esperienza da dirigente medico e importanti traguardi raggiunti in carriera.

Il Presidente Giani e il Sottosegretario alla Presidenza Dika hanno commentato:

Con la fondamentale esperienza maturata alla CROSS di Pistoia, che insieme a Torino è una delle due realtà in Italia ad essere Centrale Remota Operazioni di Soccorso Sanitario il dottor Paolini è la figura più adeguata per garantire il necessario coordinamento dei soccorsi sanitari e il collegamento tra i servizi sanitari regionali, le strutture regionali di Protezione Civile e il Dipartimento di Protezione Civile.

A lui l’augurio di buon lavoro in questo ruolo così importante per tutta la nostra regione.