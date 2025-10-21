Panizza sul tetto del mondo del canottaggio premiato a Palazzo Pirelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il canottaggio lombardo protagonista a Palazzo Pirelli: Andrea Panizza è stato premiato questo pomeriggio a Palazzo Pirelli dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani per la medaglia d’oro nel quattro di coppia maschile conquistata ai Mondiali di canottaggio che si sono svolti lo scorso settembre a Shanghai.

Il Presidente Romani, rivolgendosi all’atleta azzurro, ha sottolineato:

Hai creduto in un sogno, lo hai inseguito e lo hai raggiunto. Lo hai fatto con passione, determinazione, preparazione fisica e capacità tecniche. Ma questo oro lo sentiamo anche un po’ nostro. Perché dietro a questa medaglia non c’è solo l’atleta che l’ha conquistata.

C’è uno staff tecnico e uno staff medico. Ci sono i gruppi sportivi militari, ci sono le Federazioni, c’è il CONI, i dirigenti delle società di base che lo hanno cresciuto da piccolo.

Ci sono gli amici e gli insegnanti di scuola che lo hanno sostenuto. C’è la famiglia, con tutti i sacrifici compiuti. Dietro questa medaglia c’è tutto lo sport lombardo, c’è la Lombardia.