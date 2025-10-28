Pane di zucca

Ingredienti

500 grammi di Farina 00

250 grammi di Manitoba

350 grammi di zucca

8 grammi di lievito di birra disidratato

100 grammi di acqua

50 grammi di Olio EVO

Latte intero q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Si tratta di un pane molto gustoso da fare, che utilizza un tipico ingrediente autunnale, la zucca.

Nella preparazione partiamo proprio da questa. La tagliamo a quadrati non troppo piccoli, li avvolgiamo in un foglio di alluminio e facciamo cuocere in forno preriscaldato per mezz’ora circa.

In alternativa, la possiamo lessare in abbondante acqua con un pizzico di sale o ripassarla in padella con abbondante olio per una ventina di minuti.

Quale che sia il metodo di cottura, la facciamo raffreddare e la frulliamo fino ad ottenere una crema.

In una ciotola abbastanza capiente mettiamo la farina, la Manitoba e il lievito.

Diamo una prima mescolata, aggiungiamo l’acqua, l’olio, la zucca e il sale.

Impastiamo il tutto energicamente fino ad ottenere un composto elastico ed omogeneo.

Se ci sembra troppo molle aggiungiamo della farina, al contrario un poco di acqua, spesso dipende dalla zucca.

Facciamo lievitare per tre ore coprendo con uno strofinaccio da cucina.

Passato il periodo di lievitazione lavoriamo nuovamente il nostro impasto dando una bella forma di palla.

Se vogliamo, questo è il momento di dare al pane la tipica forma di zucca. Usiamo uno spago da cucina unto di olio creando degli spicchi, preferibilmente 6 o 8.

Mettiamo in forno chiuso e facciamo lievitare per un’altra ora, dopodiché spennelliamo delicatamente con del latte.

Facciamo cuocere in forno a 180 gradi per 45 minuti circa, facendo attenzione che non si bruci troppo la superficie.

Il pane dovrà diventare bello dorato.

Come variante possiamo aggiungere un po’ di miele.

È perfetto caldo, ma si può mangiare anche freddo.

Buon appetito!