Panarea (ME), Sagi Rei in concerto: ‘Vicino al popolo siciliano’

Il 4 agosto l’artista internazionale in concerto nell’isola delle Eolie

Serata carica d’atmosfera alla ‘Terrazza Luis Franciacorta’ del Casual Panarea per il live di Sagi Rei.

Un concerto in programma venerdì 4 agosto durante il quale l’artista internazionale proporrà varie rivisitazioni dei classici dance anni 90 più altri brani a cui è affezionato, ma non mancheranno inediti dall’ultimo lavoro ‘Original Song’ a cui ha collaborato come autrice anche sua moglie Helena.

Sagi Rei torna sull’isola grazie all’invito degli amici Fabrizio Crimi e Grace D’Arrigo, imprenditori internazionali che hanno deciso di tornare ad investire nel loro paese natale, puntando sulla splendida Panarea:

Commenta Sagi Rei:

Siamo molto felici di tornare alle Eolie, siamo stati varie volte e sempre la magia del posto ci ha incantato ed ispirato la nostra musica. È un privilegio suonare in un posto così bello, in una location da sogno come il Casual Panarea.

Non poteva mancare un pensiero alla popolazione siciliana che sta attraversando un periodo difficile a causa dei numerosi incendi per l’emergenza caldo.

Ci sentiamo assolutamente vicini ai siciliani per ciò che sta accadendo, alla loro meravigliosa terra e ci auguriamo che la situazione venga risolta al più presto possibile.

Si partirà dalle 18:30 con l’aperitivo di benvenuto targato Luis Franciacorta per godersi lo spettacolare tramonto e il photo-call ufficiale con l’artista, per proseguire alle 20:30 con la cena a base di prodotti di eccellenze italiane e bollicine.

Alle 22:30 inizierà la performance live dell’artista.

La serata proseguirà con il dj resident del club Leo Lippolis.

Info & prenotazioni: +39 3515106175.

Questo evento si inserisce nella scia di appuntamenti internazionali inaugurati a giugno dall’esibizione dell’attore e cantante Ronn Moss, l’indimenticato Ridge Forrester di Beautiful, che ha di recente pubblicato l’album ‘Surprise Trip Love’.

E tra i prossimi amici di Fabrizio Crimi e Grace D’Arrigo che accenderanno l’isola è atteso lo chef Bruno Barbieri, stella dei programmi ‘Masterchef Italia’ e ‘4 hotel’ in onda su Sky.

Direzione artistica a cura di Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia in collaborazione con Paolo Urciuoli, Stefano Valecce, Daniele Signorini Milano, Carmen D’Elena Management.

Partner ufficiali Luis Franciacorta, White Wise, Crealisse Profumi, Migliorino Design, Steel Pan, Bottega Reale Ciancio.