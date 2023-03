Pallavolo, la capolista Arzano Volley travolge Terrasini

Netta affermazione della capolista che blinda il primato in classifica

Riceviamo e pubblichiamo.

Sotto a chi tocca. La capolista Luvo Barattoli Arzano evade senza intoppi la pratica Duo Rent Terrasini ed aggiunge ulteriori tre punti alla sua incoraggiante classifica. Sabato prossimo, 1° aprile, nuova tappa in casa del Pomezia

Dura poco l’equilibrio nel primo set, 5 – 5, la squadra di casa pigia subito sull’acceleratore costringendo al time-out coach Daccardo, 7 – 5, alla prima avvisaglia di break.

Il pit-stop non cambia l’andamento e basta qualche attacco della neo venticinquenne Giovanna Aquino, compleanno in campo per lei, per fare ampliare la forbice del punteggio, 10 – 5, e costringendo la panchina siciliana a giocarsi anche il secondo time-out.

La frazione non offre ulteriori notizie interessanti se non l’ingresso in campo di Carpio nel finale, una palla spedita fuori dal muro ospite chiude il set sul 25 – 11.

Poco da raccontare anche nella frazione successiva in campo, oltre a Sofia Carpio, anche Marianna Silvestro e una forbice di punti che davvero lascia poche cose da raccontare, 22 – 12.

Tante le azioni che si concludono direttamente dalla zona di battuta. Esordio in serie B1 anche per Erika Di Spiezio. Chiude Francesca Passante 25 – 14.

Coach Piscopo ripristina il sestetto in avvio di terzo set e comincia ad accumulare vantaggio, 6 – 2. Ancora dentro Silvestro e Carpio prima dello sprint finale.

In campo anche Sara Laezza e Martina Giovagnoli felice per il punto messo a segno. Chiude un servizio sbagliato di Bruno.

Luvo Barattoli Arzano 3

Duo Rent Terrasini 0

(25 – 11; 25 – 14; 25 – 15)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 11, Laezza, Piscopo, Passante 12, Aquino 9, Suero 10, Silvestro 1, Allasia 6, Giovagnoli 1, Carpio 3, Lavagna (L), Di Spiezio, Putignano 7. All. Piscopo A.

Duo Rent Terrasini: Baruffi 3, Nasi, Evola 7, Bruno 5 Pecora 6, Calia, Biccheri6, Gabriele 1. All. Daccardo.

Arbitri: Enrico Lanzilli e Simone Chiereletti di Cerveteri

Note. Durata set 22′; 21′; 23′. Battute sbagliate Arzano: 10, Battute punto Arzano: 10, Muri punto Arzano: 11. Spettatori 300 circa.