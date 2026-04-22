Pallavolo, a piazza Municipio i ragazzi giocano con Andrea Lucchetta

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In piazza Municipio è stata allestito uno spazio di gioco per promuovere la pallavolo, strumento di crescita e d’inclusione. Coi ragazzi delle scuole anche l’ex campione del mondo Andrea Lucchetta.

Accanto ad attività come lo spikeball i ragazzi hanno imparato il sitting volley, variante inclusiva della pallavolo, e hanno partecipato ad alcuni incontri di divulgazione scientifica.

La giornata fa parte del calendario d’iniziative per Napoli Capitale Europea dello Sport.