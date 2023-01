Pallanuoto: derby partenopeo alla Scandone

Il 28 gennaio la Cesport Italia affronta la Rari Nantes Napoli nella terza giornata di campionato

Dopo il pareggio esterno ottenuto contro il Bari, torna alla Scandone la Cesport Italia, che sabato 28 gennaio alle ore 18:00 sarà impegnata nel derby contro la Rari Nantes Napoli, nella prima stracittadina della stagione per i gialloblù.

Avvio di campionato soddisfacente per i ragazzi allenati da mister Gagliotta che in due giornate hanno collezionato quattro punti, tre nel match d’esordio alla Scandone contro lo Sporting Club Salerno in rimonta, ed appunto uno nel turno scorso in casa del CUS Bari dopo una partita con continui capovolgimenti.

In settimana il tecnico gialloblù ha avuto modo di analizzare i tanti errori commessi in queste prime due uscite in vista del derby contro una squadra giovane ma ben messa in acqua come la Rari Nantes Napoli che è ancora a caccia dei primi punti in campionato.

Ci si aspetta un altro match dalle mille emozioni tra le due squadre che tornano ad affrontarsi dopo sei anni, da quel 2017 in cui entrambe lottavano ai vertici della serie B per il salto di categoria in A2 che la Cesport poi riuscì a centrare; vedremo stavolta chi sarà a spuntarla.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.