Pallanuoto, comincia il campionato di serie C

La Cesport Italia ospita lo Sporting Club Salerno nel match d’esordio

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovo inizio per la Cesport Italia che si appresta ad esordire nel campionato di serie C sabato 14 gennaio alle ore 19:30 alla Scandone contro lo Sporting Club Salerno.

Per i partenopei si tratta di un’altra esperienza di crescita: la squadra di Gagliotta proverà a sfruttare l’esperienza dei giocatori più esperti e l’entusiasmo dei giovani per creare un gruppo solido e giocarsela alla pari con le altre avversarie.

Difficile fare un pronostico: un nuovo campionato significa nuovo gruppo, nuovi rivali e nuove motivazioni, chi avrà più fame arriverà fino in fondo.

I gialloblù sono inseriti nel girone campano assieme a Rari Nantes Napoli, Volturno, Circolo Villani, Napoli Nuoto, Azzurra 99, Cus Bari, Prota Giurleo, Dream Team Salerno e Sporting Club Salerno.

Sfida inedita per la Cesport che ospita i forti salernitani che l’anno scorso hanno dominato il campionato di serie D, vedremo chi sarà a spuntarla.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.