Palestre di Successo: inclusione e lavoro ragazzi con Sindrome di Down

Attraverso la collaborazione con AIPD e DoorDown si apriranno posizioni di lavoro nei centri fitness italiani

Palestre di Successo è orgogliosa di annunciare il lancio di un progetto pionieristico, in collaborazione con AIPD, Associazione Italiana Persone Down, e CoorDown, volto all’inserimento lavorativo delle persone con Sindrome di Down nei centri fitness di tutta Italia.

Questo progetto segna una svolta storica nel mondo del fitness, essendo il primo nel suo genere a promuovere l’inclusione lavorativa in questo settore.

La collaborazione con AIPD e CoorDown nasce dal desiderio di avvicinarsi alle persone con Sindrome di Down e di rispondere con sensibilità ai loro bisogni specifici. Le due associazioni svolgeranno un ruolo fondamentale nelle diverse zone di riferimento.

In particolare, AIPD si occuperà della formazione dei centri fitness aderenti, garantendo che possano accogliere e sostenere al meglio il lavoro delle persone con Sindrome di Down.

Questo progetto non solo rappresenta un’importante opportunità di inserimento lavorativo, ma mira anche a promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto.

Le persone con Sindrome di Down, attraverso questa iniziativa, avranno la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro e contribuire attivamente alla vita delle palestre.

Alessandro Madonia, CEO di Palestre di Successo, dice:

Siamo estremamente orgogliosi di lanciare questo progetto, che rappresenta un passo significativo verso l’inclusione e l’uguaglianza nel mondo del fitness. Crediamo fermamente che ogni persona, indipendentemente dalle proprie condizioni, abbia diritto a opportunità lavorative e a un ambiente di lavoro che valorizzi le sue capacità. La collaborazione con AIPD e CoorDown ci permette di affrontare questo percorso con la giusta sensibilità e competenza. Invito tutte le palestre italiane a unirsi a noi in questa iniziativa rivoluzionaria, che non solo migliorerà la qualità della vita delle persone con Sindrome di Down, ma arricchirà anche le nostre comunità fitness.

Palestre di Successo, insieme ad AIPD e CoorDown, invita tutte le strutture fitness italiane a unirsi a questo movimento inclusivo e a dare un contributo significativo per migliorare la qualità della vita delle persone con Sindrome di Down.

Per ulteriori informazioni e per aderire al progetto, contattare: info@palestredisuccesso.it.