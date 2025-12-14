Palermo, incontro – dibattito Corpi d’Acqua e Intersezioni Mediterranee

Appuntamento il 15 dicembre nei locali della Chiesa Sant’Eulalia dei Catalani

L’Instituto Cervantes di Palermo ospita come ultima attività del 2025, lunedì 15 dicembre dalle ore 17:00 nei locali della Chiesa Sant’Eulalia dei Catalani, via Argenteria, 19, l’incontro – dibattito Corpi d’Acqua e Intersezioni Mediterranee con protagoniste l’artista Yolenn Farges e la biologa marina e ricercatrice Cristina Piñeiro-Corbeira. Ingresso libero.

L’appuntamento, che intreccia arte, scienza e Mediterraneo per esplorare le relazioni tra corpo, acqua, ambiente e conoscenza, è inserito nella cornice della manifestazione Between Land and Sea ed è organizzato in collaborazione con la Fondazione Studio Rizoma. Sarà moderato da Cristina Alga, direttrice dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva.

L’artista Yolenn Farges e la biologa marina e ricercatrice Cristina Piñeiro-Corbeira dell’Università della Coruña, gruppo BioCost – CICA dialogheranno sulle interdipendenze tra terra e mare, ecologia e cultura, ricerca e cura.

Dal foraging costiero alla conservazione delle macroalghe, dalla cucina come gesto politico alla biodiversità marina come archivio vivente, Corpi d’Acqua e Intersezioni Mediterranee propone una riflessione sensibile e interdisciplinare sul Mediterraneo come ecosistema condiviso, dove arte e scienza si incontrano per immaginare forme di vita più sostenibili e solidali.

Yolenn Farges è un’artista multidisciplinare francese. Laureata nel 2020 presso le Beaux-Arts de Nantes, vive e lavora tra Marsiglia e Belle-île-en-mer. Tra lunghe escursioni e immersioni subacquee va alla ricerca di materiali da cogliere, segreti e aneddoti da raccontare attraverso le sue creazioni.

Le sue proposte artistiche sono legate tanto alla metamorfosi degli ecosistemi quanto alla circolazione del sapere orale. A Palermo, la sua ricerca si concentra sul cibo e sulle ricette siciliane affrontate dal punto di vista della microbiologia e della fermentazione.

Cristina Piñeiro-Corbeira ha conseguito il dottorato in Biologia presso l’Università della Coruña. Si è laureata in Biologia Marina all’Università di La Laguna e ha conseguito un master in Biologia Marina, Conservazione e Gestione dell’Ambiente Marino presso la stessa università dove ora svolge la sua carriera di ricercatrice.

Attualmente lavora come ricercatrice post-dottorato presso il Dipartimento di Biologia, all’interno del gruppo BioCost e del CICA, Centro Interdisciplinare di Chimica e Biologia.

Il suo lavoro si concentra sull’ecologia marina, con particolare interesse per le comunità di macroalghe, la conservazione e l’impatto dei cambiamenti climatici su questi habitat.

L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per l’intervento di Cristina Piñeiro-Corbeira è prevista la traduzione consecutiva spagnolo-italiano-spagnolo.