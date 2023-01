‘Palcoscenico’: con CD e spettacolo parte il tour di Massimo Masiello

Il tour è prodotto da Francesco Scarano

Un anno nuovo che parte su due binari per Massimo Masiello. Con il 2023, infatti, per l’apprezzato attore e cantante, è giunto il tempo di iniziare uno straordinario viaggio artistico ideato e prodotto da Francesco Scarano.

Un susseguirsi di emozionanti tappe attraverso un doppio percorso discografico e teatrale. Con il titolo ‘Palcoscenico’ l’artista sarà il protagonista di un album musicale contenente alcune cover evergreen italiane e di uno spettacolo musicale scritto e diretto da Gianni Conte.

Un lavoro che con la direzione musicale e gli arrangiamenti di Lino Pariota e le coreografie di Roberto D’Urso, nella stagione in corso, sarà ospitato in alcuni dei più significativi teatri campani e napoletani passando dal 1° febbraio per il Teatro Lendi di Sant’Arpino (CE).

Confermandosi un attore e cantante dalle eccezionali qualità, Massimo Masiello definito dalla critica ‘cantattore’ non ha certo bisogno di presentazioni. Da più di trent’anni, infatti, è un punto di riferimento nel panorama teatrale e canoro grazie a una prestigiosa carriera.

