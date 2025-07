Palazzo: Successo per il ‘Canoa Summer Camp – Lazio Sport Village’

Palazzo: ‘Attraverso lo sport rilanciamo i nostri territori’

È partito con entusiasmo e grande partecipazione il progetto ‘Canoa Summer Camp – Lazio Sport Village’, un’iniziativa promossa e finanziata dalla Regione Lazio con l’obiettivo di avvicinare giovani allo sport, alla natura e alla cultura del territorio regionale.

Si tratta di un evento sportivo di particolare rilevanza nazionale, visto che accoglie ragazzi che arrivano da tutta Italia e costituisce un’occasione di grande attrattiva e visibilità per il territorio.

Un progetto innovativo che combina l’attività sportiva con la scoperta delle bellezze naturali e culturali del Lazio. Grazie al contributo della Regione i partecipanti hanno avuto accesso ai campus e a tutti i servizi previsti a titolo gratuito.

L’Assessore allo Sport e al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo, dichiara:

Con il ‘Canoa Summer Camp – Lazio Sport Village’ vogliamo offrire ai nostri giovani un’opportunità concreta di vivere lo sport come strumento di crescita, condivisione e rispetto. È un progetto che rispecchia pienamente la visione della Regione Lazio: investire nei territori, valorizzare le eccellenze naturali e creare occasioni di sviluppo educativo e sociale. Un’iniziativa di cui vado particolarmente orgogliosa perché, come già accaduto con voucher sport, punta a rendere la pratica sportiva un diritto per tutti e lo fa valorizzando al massimo la bellezza dei nostri territori e del nostro mare.

Attraverso la collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak, il ‘Summer Camp’ è il primo campus sportivo itinerante nella Regione Lazio.

Partito a giugno, si concluderà a settembre 2025, coinvolgendo ragazzi tra gli 8 e i 17 anni che vivranno un’esperienza unica in alcune delle più suggestive località laziali: Maccarese, Sabaudia, Castel Gandolfo e Formia.

I campi, sia in formula residenziale che giornaliera, puntano su una formula educativa e ricreativa all’insegna di valori come inclusività, rispetto per l’ambiente, cultura e sportività.

La Federazione Italiana Canoa Kayak, ha fornito i tecnici specializzati e certificati, oltre al supporto organizzativo e logistico.

La chiusura del progetto, a cui avranno accesso oltre 250 famiglie, sarà celebrata ad ottobre con un grande evento finale: i Campionati Studenteschi di Canoa e l’assegnazione del Trofeo ‘Regione Lazio – Sport Village’.

I partecipanti, grazie all’esperienza vissuta, verranno tesserati alla Federazione Italiana Canoa Kayak.