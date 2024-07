Palazzo su Appia patrimonio UNESCO

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Voglio ancora ringraziare il Ministro Sangiuliano per averne promosso con determinazione la candidatura che oggi porta a un risultato frutto del lavoro di squadra con le regioni coinvolte: il nostro Lazio, la Campania, la Basilicata e la Puglia.

La Via Appia. Regina Viarum è entrata nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Lo dichiara l’Assessore al Turismo, Ambiente, Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

L’Assessore aggiunge:

Si tratta di riconoscimento importantissimo per la prima e più importante delle grandi strade costruite dagli antichi romani, simbolo di storia, arte e cultura.

Si aprono scenari interessanti per la promozione e lo sviluppo dei territori attraversati dall’Appia, da Roma fino a Brindisi, luoghi caratterizzati da un flusso di persone, merci, idee e storia che è proseguito per secoli e che oggi possiamo valorizzare al meglio.

Continuerà il nostro stretto dialogo tra istituzioni per fare in modo la Via Appia. Regina Viarum possa avere la massima attenzione e cura, esaltando lo stretto legame di questo antichissimo tracciato con i territori che attraversa.