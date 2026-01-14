Palazzo: Sostegno Rocca rafforza candidatura Gaeta Capitale Mare 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Gaeta rappresenta una delle espressioni più autentiche del rapporto tra il nostro territorio e il mare, e questa candidatura è l’occasione per raccontarlo all’Italia e al mondo.

Il sostegno ufficiale del Presidente Francesco Rocca alla candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026 è una notizia di grande valore per l’intero Lazio e per il nostro sistema turistico.

Lo dichiara l’Assessore al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo, commentando l’appoggio della Regione Lazio alla candidatura della città di Gaeta.

Palazzo prosegue:

Gaeta è storia, cultura, paesaggio, economia del mare, tradizioni e identità. È una città che racchiude in sé il senso più profondo della vocazione marittima del Lazio con una visione moderna fatta di turismo nautico, tutela ambientale, blue economy e sviluppo sostenibile. Il luogo ideale per la pratica sportiva legata alla vela e al mare.

Come Assessorato al Turismo siamo pronti a sostenere questo percorso, convinti che la candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026 sia un’opportunità straordinaria per rafforzare l’attrattività del nostro litorale, promuovere le sue eccellenze e consolidare l’immagine del Lazio come grande regione del mare.