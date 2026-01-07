Palazzo: Riduzione ambiti garanzia cambio passo gestione sanità Lazio

L’Assessore: ‘Al Presidente Francesco Rocca va il mio plauso per la determinazione con cui sta guidando la sanità del Lazio’

La riduzione degli ambiti di garanzia segna un cambio di passo netto nella gestione della sanità del Lazio. Dopo anni di immobilismo e disfunzioni, questa amministrazione sta affrontando con coraggio e concretezza uno dei nodi più critici per i cittadini: l’accesso alle cure.

Lo dichiara l’Assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo, commentando le nuove misure introdotte dalla delibera della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca per riorganizzare il sistema delle prenotazioni di visite ed esami, superando un modello che negli anni ha prodotto disagi, inefficienze e liste d’attesa insostenibili.

L’Assessore Palazzo continua: