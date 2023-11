Palazzo Pirelli: sicurezza, pari opportunità, equità salariale

Il 1° dicembre interverranno, tra gli altri, Romani, Majorino, Tironi, Brunetta e Del Debbio

Sarà il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ad aprire domani venerdì 1° dicembre alle ore 18:00 al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli il convegno ‘Contrattazione collettiva, parità di genere e sicurezza: la via per la crescita?’, promosso in collaborazione con il Consiglio regionale lombardo da ONSIP, associazione che persegue lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali dei professionisti.

Il convegno si focalizza su tre temi di particolare rilevanza sociale: sicurezza sui luoghi di lavoro, pari opportunità ed equità salariale, con l’obiettivo di offrire validi spunti al confronto in atto tra Governo, Parlamento e parti sociali.

Interverranno il Presidente del CNEL Renato Brunetta, l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, la Presidente del Consiglio Pari Opportunità di Regione Lombardia Luce Meola, il capogruppo regionale del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino, l’avvocato Antonella Lo Sinno e il direttore generale del Patronato INPAS Domenico Cutolo.

Le conclusioni sono affidate al Presidente di ONSIP Paolo Provino e al Segretario Nazionale Organizzativo di F.I.LA.P. Angelo Colitti.

Il ruolo di moderatore è stato affidato a Paolo Del Debbio; è stata invitata a portare un saluto introduttivo il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone

Programma