Palazzo Pirelli, modifiche e attuale consistenza gruppi consiliari

La maggioranza di centrodestra raggiunge quota 51 Consiglieri regionali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Con l’ingresso ufficializzato oggi del varesino Giuseppe Licata nel gruppo di Forza Italia, sono 4 su 80 i Consiglieri regionali che hanno cambiato il gruppo consiliare originario rispetto a quello in cui sono stati eletti nel febbraio 2023.

Oltre a Licata, in precedenza avevano aderito a Forza Italia Jacopo Dozio, eletto con la lista Lombardia Ideale in provincia di Monza e Brianza, e Ivan Rota, eletto con la lista Lombardia Migliore in provincia di Bergamo.

Il gruppo Forza Italia passa, così, dagli originari 6 componenti agli attuali 9.

Il gruppo di Lombardia Ideale è sceso da 5 a 4 Consiglieri, quello di Azione – Italia Viva da 3 a 2 Consiglieri, mentre quello di Lombardia Migliore da 4 a 2 Consiglieri; infatti anche Luca Ferrazzi, eletto a Varese con la lista Lombardia Migliore, lo scorso anno aveva cambiato gruppo dando vita al Gruppo Misto.

Per effetto di questi cambiamenti la maggioranza, originariamente composta da 49 Consiglieri, compreso il Presidente Fontana, sale ora a 51 componenti. Parallelamente la minoranza scende da 31 a 29 componenti.

I gruppi consiliari risultano ora numericamente così composti: in maggioranza Fratelli d’Italia 22, Lega Nord 15, Forza Italia 9, Lombardia Ideale 4, Noi Moderati 1; in minoranza Partito Democratico 18, Movimento 5 Stelle 3, Azione Italia Viva 2, Patto Civico 2, Lombardia Migliore 2, AVS 1, Gruppo Misto 1.

Complessivamente in Consiglio regionale sono ora presenti 12 gruppi consiliari, 5 di maggioranza e 7 di minoranza.