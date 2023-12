Palazzo: Parte da Rieti ‘In ascolto per lo sport’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore allo Sport e all’Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, annuncia:

È iniziato il nostro viaggio ‘In ascolto per lo sport’, oggi, infatti, a Rieti si è svolto il primo di una serie di incontri che faremo in tutte le province del Lazio nell’ambito della Conferenza Programmatica.

Hanno partecipato la presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo, i rappresentanti delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e dell’ufficio scolastico regionale.

Il tavolo ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti che si occupano di sport per un confronto sulle migliori azioni da mettere in campo in vista di un rilancio del settore che sia mirato alle esigenze del territorio. Un percorso, questo, che ci porterà a definire il primo Piano Triennale dello Sport.

Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale di Rieti, in particolare l’Assessore al Turismo e allo Sport Chiara Mestichelli, per averci aperto le porte dell’aula del Consiglio e per la grande collaborazione dimostrata.

Prima dell’incontro ho avuto modo di visitare alcuni impianti della zona, tra cui lo Stadio Guidobaldi, recentemente ristrutturato con i fondi del PNRR, pronto a breve ad ospitare Marcell Jacobs per i suoi allenamenti e lo Stadio Centro d’Italia – Scopigno, che ha bisogno invece di una serie di interventi di adeguamento e miglioramento.