Palazzo Merulana ospita presentazione libro ‘Il Continente sprecato’

Il nuovo testo di Lino Bordin sarà presentato il 18 giugno a Roma

Domenica 18 giugno, ore 7:30, a Roma, presso Palazzo Merulana, in via Merulana, 121, si terrà la presentazione del nuovo libro di Lino Bordin ‘Il Continente sprecato’, Palombi Editori.

Intervengono:

Rocco Ruggiero, scrittore

Paolo Chirafisi, analista di relazioni internazionali

Modera:

Francesco Palombi, editore

Letture di:

Stefania Bonafede e Livia Lupattelli

Musica e danza:

Gruppo Sanu Africa

Evento a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili

Prenotazione consigliata al numero 06-62288768

Esploreremo insieme l’Africa attraverso gli occhi di un operatore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in questo libro coinvolgente. Lino Bordin condivide la sua straordinaria esperienza sul campo, offrendo una prospettiva unica sulla realtà africana.

Scopriremo la storia di interi popoli intrecciata con le vicende personali di Bordin, un’opportunità per approfondire la comprensione di un continente complesso come l’Africa.

L’autore vive il suo lavoro con assoluta dedizione lasciando che i suoi meriti siano attribuiti ad altri e instaurando con colleghi e popolazione locale una vicinanza che gli varrà riconoscimenti molto più grandi.

Oggi che il fenomeno dell’immigrazione è così attuale, poco conosciamo di come si vive in quelle terre e poco sappiamo di chi è impegnato ad arginare almeno fame, sete e malattie. Le storie de ‘Il Continente sprecato’ abbracciano aspetti e contraddizioni dell’Africa dove l’autore assiste ad episodi di inaudita violenza e di profonda dolcezza.

Il volume è pubblicato dalla casa editrice romana Palombi, che vanta al suo interno un ricco catalogo di testi di saggistica, narrativa, pubblicazioni d’arte e di fotografia.

L’autore

Lino Bordin nato a Pianiga, in provincia di Venezia il 27 maggio 1948, si è laureato in Scienze politiche all’Università di Padova. Dal 1980 al 2008 ha lavorato per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. I punti salienti della sua carriera professionale sono stati la sua collaborazione all’indipendenza della Namibia e alla democratizzazione del Sudafrica, cooperando direttamente con Nelson Mandela.

Ha partecipato come responsabile ai programmi di assistenza ai milioni di profughi ruandesi fuggiti dopo il genocidio perpetrato in Rwanda, trovandosi implicato nella conseguente guerra del Congo.

È stato responsabile per quattro anni dei rifugiati kurdi iraniani e turchi basati nel Nord dell’Iraq ai tempi di Saddam Hussein. Dall’Africa all’Asia, ha avuto l’occasione di confrontarsi con le innumerevoli componenti culturali delle popolazioni di cui si è occupato.